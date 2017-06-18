سالم القاسمي رئيساً لـ «عربي المبارزة»

دبي (الاتحاد)

فاز المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي برئاسة الاتحاد العربي للمبارزة للدورة الجديدة والتي تستمر حتى 2020، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والذي عقد أمس الأول بالعاصمة الأردنية عمان، وجاء فوز مرشح الإمارات بالتزكية بعد انسحاب المرشحين الخمسة المتقدمين لمنصب الرئيس وهم رؤوف برناوي رئيس الاتحاد الجزائري، وزايدة الدغري رئيسة الاتحاد التونسي، وزياد حسن رئيس الاتحاد العراقي، وداوود متولي رئيس الاتحاد الفلسطيني، وعبد الله الوعلان رئيس الاتحاد الكويتي.

وأقرت الجمعية العمومية نقل مقر الاتحاد من العاصمة الأردنية عمان إلى الإمارات واختيار الدكتورة هدى المطروشي أمينا للصندوق ولم يقتصر فوز أبناء الإمارات على منصبي الرئيس وأمانة الصندوق بل نال جميع المرشحين للجان الفرعية ثقة الجمعية العمومية بفوز د حمد المنصوري بعضوية اللجنة الإعلامية وسيف الجابري بعضوية الجنة الفنية وموسى البلوشي بعضوية لجنة المدربين.

وحضر الاجتماعات مندوبي 12 دولة من الأعضاء وهي الإمارات ومصر وتونس والسعودية والكويت والبحرين والعراق ولبنان واليمن وفلسطين بالإضافة إلى الأردن كما حضرها أيضا د عاطف الرويضان مدير عام مدينة الحسين للشباب ود باسل الشريف ممثلا عن اتحاد اللجان العربية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز أربعة مرشحين بمنصب نائب الرئيس وهم الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفه رئيس الاتحاد البحريني وزايدة الدغري رئيسة الاتحاد التونسي وجميل الزفتاوي عضو الاتحاد المصري وعبد الله الوعلان رئيس الاتحاد الكويتي كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي حيث فاز بالعضوية كل من السعودي سعود الشمري، والعراقي زياد حسن، واللبناني زياد ابو عراج، والفلسطيني داوود المتولي، واحتفظ د خالد عطيات رئيس الاتحاد الأردني بمنصب الأمين العام، ورؤوف برناوي متحدثا باسم الاتحاد واحتفظ أيضا الأردني اياد مغايرة برئاسة لجنة الحكام والتونسي زياد الفرياني برئاسة اللجنة الفنية.