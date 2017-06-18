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«سان سيرو» يستضيف السباق للمرة الأولى

الجولة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم
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تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

ميلان (الاتحاد)

تحط الجولة الثالثة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ24، اليوم رحالها في مضمار سان سيرو التاريخي في مدينة ميلان الإيطالية وهو السباق الأول للخيل العربي الأصيل بالمضمار العريق، الأمر الذي يرسخ مكانة الكأس الغالية وريادتها العالمية.

وتقام السلسلة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل ودعم مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتمثل الجولة الثالثة استمراراً متواصلاً لأجندة السباقات العالمية للكأس الغالية وتعد الجولة الثانية في المحطات الأوروبية بعد النجاحات الكبيرة والمنجزات المهمة التي تحققت في الجولة الافتتاحية بمصر ثم في الثانية بفرنسا، حيث التواجد بأشهر السباقات الكلاسيكية العالمية المتمثلة بسباقات جينيس الشهيرة.

وتقام السلسلة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم اللجنة المشرفة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار قطاع الفروسية في المجلس، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في إيطاليا.

يجمع السباق نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا، ويقام لمسافة 2000 متر بفئة (ليستد) والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة كبيرة ومميزة من صفوة الخيول القوية في إيطاليا، وبمجموع الجوائز 50 ألف يورو، كما تحظى السلسلة باهتمام كبير من ملاك الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، باعتبارها من السباقات التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية، حيث سيشهد السباق مشاركة مميزة للخيول الحائزة على عدة ألقاب في السباقات العالمية، والتي تطمح لتسجيل وتدوين مشاركتها في قائمة الشرف، كما ستحظى بمتابعة جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول العربية في إيطاليا، نتيجة للمكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية لدى عشاق السباقات الكلاسيكية على مدار سنوات تنظيمه. ... المزيد
     
 

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