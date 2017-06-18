«موزان».. رؤية جديدة في تصميم العباءة

أزهار البياتي (الشارقة)

مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد أطلقت العلامة التجارية المحلية المتخصصة في تصميم وخياطة العبايات الخليجية «موزان» تشكيلتها الصيفية، مستعرضة باقة متنوعة من الموديلات الراقية، التي تتسم بطرازها الكلاسيكي الأنيق، وتنسجم مع متطلبات المرأة المعاصرة في مختلف المناسبات.

ولصيف 2017 ظهرت باقة عبايات «موزان» بأشكال متعددة من التصاميم والقصّات، متميّزة بخطوط كلاسيكية راقية مع انسيابية وراحة، تغلف من تلبسها بنفحات من الأناقة المبسّطة، والمظهر العملي الوقور، وكأنها تكرّس مفاهيم جديدة في أسلوب تناول العباية الخليجية، معتمدة معيار الجودة.

عن نهجها في التصميم، تقول موزة الظاهري، المديرة الإبداعية لعلامة «موزان»، إن «من خلال خط خاص بالعبايات الجاهزة، نمنح النساء على اختلاف مراحلهم العمرية خيارات واسعة للانتقاء، بحيث نتابع تفاصيل كل قطعة بمنتهي الدقة والشغف، من منطلق معرفتنا بأن العباية التي تعد الزي الرسمي للنساء هنا، لابد وأن تكون انعكاسا إيجابيا لمنجزات المرأة الإماراتية، وما حققته من تطور ونجاح في مختلف الميادين، مواكبة متطلباتها سواء لأغراض الدراسة، أو العمل، أو المناسبات».

وتضيف: «مع دخول فصل الصيف وانسجاماً مع أجواء رمضان والعيد فقد ميّزنا المجموعة الأخيرة من عبايات موزان بتوجه أكثر عصرية، بحيث تتسم على الرغم من هالتها الكلاسيكية الظاهرة، بنمط شبابي حيوي من دون أن تفقد شيئا من خصوصية تفاصيلها وحضورها المترف».

وتحرت «موزان» لدى اختيارها خامات وأقمشة المجموعة عنصر الجودة، واختارت للموسم الصيفي نماذج وثيرة ومسامية، تمتاز بالخفة والطواعية، كان بطلها خامة الكريب حرير، والشيفون الطبيعي، والقطن اللينين، والدانتيل الفرنسي، مع مساطر مطّرزة توزعت على مساحات قماش بعض التصاميم.