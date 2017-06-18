الإمارات تبني 50 ألف وحدة إسكان يستفيد منها 300 ألف مصري

أحمد شعبان (القاهرة)
محمد عبد العال شاب مقبل على زواج، أجلّ زفافه مراراً بسبب عدم تمكنه من توفير مسكن مناسب، إلا أن مشروع الإسكان بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، الذي تقيمه الإمارات هناك، أسهم في تمكينه من الحصول على شقة مناسبة تعينه على بدء حياته.
ويقول محمد إنه تقدم بطلب إلى المحافظة للحصول على شقة مدعمة، نظراً لظروفه المادية التي لا تمكنه من شراء شقة تمليك بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني في الشقق، خاصة أنه مقبل على الزواج، مشيراً إلى أنه تم إخطاره بالموافقة على طلب الحصول على شقة كاملة التشطيب ليبدأ التحضير لزفافه قريباً.
واهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروعات الإسكان الاجتماعي في معظم محافظات مصر، لما تمثل هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصري، وخاصة فئة الشباب. والمشروع الإماراتي استهدف إنشاء 50016 وحدة سكنية، من خلال مجمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات يستفيد منها نحو 300 ألف مصري من ذوي الدخل المتوسط في 36 موقعاً في 17 محافظة مصرية. وأسهمت تلك المشروعات في تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر، كما أدت إلى تخفيف الضغط السكاني على العاصمة وتقليل الازدحام بالقاهرة الكبرى.
وأجمع مستفيدون على أن تلك المشاريع الخيرية أسهمت في تحسين حياتهم ورفع مستوى معيشتهم وتخفيف معاناتهم وأسرهم، وأنهم يلمسون تأثيرات تلك المشاريع الخيرية على ما يحصلون عليه من خدمات، وخاصة في مجالات توفير المساكن، وفرص العمل.
إلى ذلك، قال أيمن محمود، أحد المستفيدين، إن «مواقف الإمارات تترجم دعم ومساندة أبناء الإمارات للمصريين في مختلف المجالات والتي تتماشى مع العلاقات الراسخة بين البلدين»، وتوجه بالشكر لدولة الإمارات على دعمها للشباب في مواجهة التحديات، خاصة ما يتعلق بمشكلة توفير مسكن ملائم للأسر الفقيرة والشباب غير القادر المقبل على الزواج. وقال محمود عبد العليم الضبعوي، إمام مسجد قرية الضبعية إحدى قرى الأقصر المستفيدة من مشاريع الإسكان: «لم نكن لنصدق أن تقام هذه المشاريع الضخمة، وهذه العمارات في مدينتنا، ولكن الإنجاز الذي تم كان أكبر دليل على اهتمام الإمارات بالجانب الخيري والإنساني في القرى الأكثر احتياجاً، وبسرعة كبيرة جداً حولت الإمارات الأماكن التي كانت رملاً لشقق ترد الروح، وفي وقت بسيط». ... المزيد