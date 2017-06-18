الإمارات تبني 50 ألف وحدة إسكان يستفيد منها 300 ألف مصري

أحمد شعبان (القاهرة)

محمد عبد العال شاب مقبل على زواج، أجلّ زفافه مراراً بسبب عدم تمكنه من توفير مسكن مناسب، إلا أن مشروع الإسكان بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، الذي تقيمه الإمارات هناك، أسهم في تمكينه من الحصول على شقة مناسبة تعينه على بدء حياته.

ويقول محمد إنه تقدم بطلب إلى المحافظة للحصول على شقة مدعمة، نظراً لظروفه المادية التي لا تمكنه من شراء شقة تمليك بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني في الشقق، خاصة أنه مقبل على الزواج، مشيراً إلى أنه تم إخطاره بالموافقة على طلب الحصول على شقة كاملة التشطيب ليبدأ التحضير لزفافه قريباً.

واهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروعات الإسكان الاجتماعي في معظم محافظات مصر، لما تمثل هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصري، وخاصة فئة الشباب. والمشروع الإماراتي استهدف إنشاء 50016 وحدة سكنية، من خلال مجمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات يستفيد منها نحو 300 ألف مصري من ذوي الدخل المتوسط في 36 موقعاً في 17 محافظة مصرية. وأسهمت تلك المشروعات في تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر، كما أدت إلى تخفيف الضغط السكاني على العاصمة وتقليل الازدحام بالقاهرة الكبرى.

وأجمع مستفيدون على أن تلك المشاريع الخيرية أسهمت في تحسين حياتهم ورفع مستوى معيشتهم وتخفيف معاناتهم وأسرهم، وأنهم يلمسون تأثيرات تلك المشاريع الخيرية على ما يحصلون عليه من خدمات، وخاصة في مجالات توفير المساكن، وفرص العمل.