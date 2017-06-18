«النية».. محلها القلب لا يعلمها إلا الله

سلوى محمد (القاهرة)
النية عبادة معنوية محلها القلب لا يراها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وبمقتضاها يكون الجزاء، إما ثواب، وإما عقاب، ولها مكانة عظيمة في الإسلام فبها يحدد هدف عمل المرء، إذا كان خالصا لوجه الله تعالى أم لغيره، فالنية الحسنة تؤدي للعمل الحسن، والسيئة تؤدي للعمل السيئ، فهي مؤشر عمل المرء إما توجهه إلى الخير أو الشر.
والنية في المفهوم الشرعي هي إخلاص العمل لله وحده لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)، «سورة البينة: الآية 5».
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ويجب عند القيام بأي عبادة أو عمل قبل فعله أن يحرص المرء على نيته فهي تسبق الكثير من العبادات، ففي الحج ينوي تمتعاً أو إفراداً أو قراناً، ومن أراد صيام رمضان أو القضاء أو الكفارة يجب تبييت النية ليلاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيِّتِ الصِّيامَ منَ اللَّيلِ فلا صيامَ لَه»، أما في صوم النفل يمتد وقت النية إلى ما قبل الزوال إذا لم يتعاط أي مفطر، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، الرَّجل يُقاتل للمغنم، والرَّجل يُقاتل ليُذكَر، والرَّجل يُقاتل ليُرى مكانه، فمَن في سبيل الله؟ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن كانت نيَّتُه إعلاءَ كلمة الله فهو الذي في سبيل الله»، فحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب كل منهم على نيته.
وإذا اختلف اللِّسان والقلب في النية، فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوءَ، وبلسانه التَبرُّدَ، صحَّ الوضوء، ولو نوى عكسه، لا يصحُّ، وكذا لو نوى بقلبه الظُّهر، وبلسانه العَصر، أو بقلبه الحجَّ، وبلسانه العُمرةَ، أو عكسه، صحَّ له ما في القلب.