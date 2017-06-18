مسلمة بن عبدالملك.. فتح سبعة بلدان

القاهرة (الاتحاد)
مسلمة بن عبدالملك بن مروان، قائد عسكري وأمير أموي، كنيته بـ«أبوسعيد»، وُلد عام 685 م بدمشق، أهله أمراء وقادة وخلفاء، حرص والده الخليفة عبدالملك بن مروان على أن يعلمه كريم الصفات وجميل الأخلاق، فنشأ في بيئة مسلمة، واسع الثقافة، ضليع المعرفة، تميز بالشجاعة والكرم والفصاحة وحب الأدب والشعر، سمحاً، يقضي حاجة المحتاج ويأخذ بيد المضطر ويغيث الملهوف ويجير من استجار به.
بدأ مَسلمة حياته العسكرية جندياً في الجيش الذي فتح ارمينيا ومنطقة جنوب القوقاز، ثم تدرج وأصبح قائد جيش وتوجه لغزو الخزر في روسيا فهزمهم بعد حصار طويل واستولى على أقوى مدنهم.
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أخذ مسلمة يمهد الطريق للوصول إلى القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، واستمر يغزو أرض الروم واستولى في طريقه على حصون الحديد وغزالة وماسة، وسوسنة، وكاد أن يفتح القسطنطينية لولا الثلوج والأمطار ومساعدة البلغار للروم، فعلم الخليفة الجديد عمر بن عبدالعزيز الذي تولى الخلافة بعد وفاة سليمان أن ظروف الجيش الإسلامي وقسوة الشتاء أديا إلى هلاك كثير من الجنود فأمره بالعودة والانسحاب من الحصار. توفى الخليفة عمر بن عبدالعزيز وتولى الخلافة يزيد بن عبدالملك الذي تعرضت في عهده الدولة الأموية لفتنة يزيد بن الملهب، وتوقفت الفتوحات على أثرها في أرض الروم، وكادت تدمر الدولة الأموية، فتصدى لها مسلمة وأخمدها وقضى عليها بأمر من الخليفة يزيد الذي ولاه الكوفة والبصرة وخراسان تكريما لانتصاره، ووصفه يزيد بن الملهب قائلاً: إني لقيت بني مروان فما لقيت منهم أمكر ولا أبعد غدراً من مسلمة.
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توفي مسلمة العام 121ه في الشام ودفن فيها عن عمر يناهز الرابعة والخمسين، قضى أكثره في ساحات الجهاد.