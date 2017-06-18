  • الأحد 23 رمضان 1438هـ - 18 يونيو 2017م
  02:50    ارتفاع ضحايا قصف سوق شعبي في صعدة باليمن إلى 25 قتيلاً         03:16     حالة تأهب قصوى بمطار شتوتجارت بألمانيا بسبب إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة     

ابتكر 200 آلة جراحية

الزهراوي.. موسوعة طبية شاملة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

أحمد مراد (القاهرة)

أحد أبرز العباقرة المسلمين، وأعظم أطباء الجراحة على مدى التاريخ، ابتكر ما يقرب من 200 آلة تستخدم في العمليات الجراحية، واخترع خيوط الجراحة.

هو الطبيب الجراح أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي، ولد في مدينة الزهراء الأندلسية سنة «325هـ - 936م»، درس الطب ونبغ فيه حتى أصبح أشهر أطباء عصره.

عمل الزهراوي في بداية حياته بمستشفى قرطبة التي أسسها الخليفة عبد الرحمن الناصر، ومع كثرة المطالعة والمتابعة الجادة تكونت شخصيته العلمية، وأصبح ذا خبرة عظيمة بالأدوية المفردة والمركبة، وجمع بين الطب والصيدلة، ومارس الجراحة وأبدع فيها، وقد ساعدت أدواته على وضع حجر الأساس للجراحة في أوروبا.

وفي كتابه الشهير «التصريف لمن عجز عن التأليف» وصف الزهراوي هذه الآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها بنفسه للعمل بها في عملياته، ووصف كيفية استعمالها وطرق تصنيعها، ومنها، جفت الولادة، والمنظار المهبلي المستخدم حالياً في الفحص النسائي، والمحقن أو الحقنة العادية، والحقنة الشرجية، وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفم، ومقصلة اللوزتين، وكلاليب خلع الأسنان، ومناشير العظام، والمكاوي والمشارط على اختلاف أنواعها، وغيرها الكثير من الآلات والأدوات التي أصبحت النواة التي طُورت بعد ذلك بقرون لتصبح الأدوات الجراحية الحديثة.

وعن طريق هذه الآلات أجرى الزهراوي عمليات جراحية أحجم غيره عن إجرائها، وأبدع منهجاً علمياً لممارسة العمل الجراحي، يقوم على دراسة تشريح الجسم البشري ومعرفة كل دقائقه، والاعتماد على التجربة والمشاهدة الحسية. ومن أهم إبداعات الزهراوي الطبية، أنه يعد أول من وصف عملية القسطرة، وصاحب فكرتها والمبتكر لأدواتها، وقد أجرى عمليات صعبة في شق القصبة الهوائية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 