الزهراوي.. موسوعة طبية شاملة

أحمد مراد (القاهرة)

أحد أبرز العباقرة المسلمين، وأعظم أطباء الجراحة على مدى التاريخ، ابتكر ما يقرب من 200 آلة تستخدم في العمليات الجراحية، واخترع خيوط الجراحة.

هو الطبيب الجراح أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي، ولد في مدينة الزهراء الأندلسية سنة «325هـ - 936م»، درس الطب ونبغ فيه حتى أصبح أشهر أطباء عصره.

عمل الزهراوي في بداية حياته بمستشفى قرطبة التي أسسها الخليفة عبد الرحمن الناصر، ومع كثرة المطالعة والمتابعة الجادة تكونت شخصيته العلمية، وأصبح ذا خبرة عظيمة بالأدوية المفردة والمركبة، وجمع بين الطب والصيدلة، ومارس الجراحة وأبدع فيها، وقد ساعدت أدواته على وضع حجر الأساس للجراحة في أوروبا.

وفي كتابه الشهير «التصريف لمن عجز عن التأليف» وصف الزهراوي هذه الآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها بنفسه للعمل بها في عملياته، ووصف كيفية استعمالها وطرق تصنيعها، ومنها، جفت الولادة، والمنظار المهبلي المستخدم حالياً في الفحص النسائي، والمحقن أو الحقنة العادية، والحقنة الشرجية، وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفم، ومقصلة اللوزتين، وكلاليب خلع الأسنان، ومناشير العظام، والمكاوي والمشارط على اختلاف أنواعها، وغيرها الكثير من الآلات والأدوات التي أصبحت النواة التي طُورت بعد ذلك بقرون لتصبح الأدوات الجراحية الحديثة.