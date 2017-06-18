مساعدة طلبة العلم.. بركة في الرزق

حسام محمد (القاهرة)

عن أنس بن مالك قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه، فقال: «لعلك تُرزق به»، ويؤكد الحديث الشريف أن الإنفاق على طالب العلم الشرعي باب مهم من أبواب الرزق، حيث يرزق الله سبحانه من يتكفل بطالب العلم الذي تمنعه ظروف التحصل على العلم وتعليمه للناس من العمل للحصول على رزق يومه وقوته.

تقول الدكتورة عفاف النجار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: بلا شك، فإن الرزق وكسب قوت اليوم هوَ الهمَّ الذي يُصبح الناس عليه ويُمسون، والذي يشغل بال الجميع فكل إنسان يسعى طيلة حياته عن كيفية الحصول على المزيد من الرزق وكيف يكون وافراً وكلُّ شخص يتمنَّى أن يكون رزقه واسعاً ويَخشى الفقر رغم أنه سبحانه وتعالى يقول: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، فالرزق مقدرٌ من الله تعالى فقد خلق الخلائق جميعها وقدّر لها رزقها وجعله مكتوباً.

ولقد وضع الله أسبابا لزيادة الرزق منها الإنفاق على طالب العلم الشرعي ولهذا اتفق العلماء على أن من كان له أخ أو صديق أو جار فقير يدرس ويتعلم لينفع المسلمين واستطاع أن يعطيه ويوسع عليه ويُغنيه عن عدم ترك العلم وطلبه كان ذلك من أبواب الرزق له، حيث يساهم ذلك في زيادة رزقه والتوسعة عليه لأن العلمُ الشَّرعي هو الَّذي به تحيا الأرْواحُ لأنَّها تتغذَّى بأنوار العلم بالله وتسير على منهجه ودينِه الَّذي ارتضاه، فالعِلْم أفضل الأعمال والقربات وقد قال وكيع: سمعتُ سفيان الثَّوري يقول: «لا أعلم من العبادة شيئاً أفضلَ من أن يعلّم النَّاس العِلْم كفالة طلبة العِلْم»، وقال العلماء إن المقصود هنا ليس الكفالة العلميَّة والمعنويَّة وإن كان هذا مطلوب أيضا وإنَّما المقصود الكفالة المادّيَّة بتولِّي أمور طالب العِلْم والقيام على تلبية حاجته ليتفرَّغ ذهنيّاً ونفسيّاً وفكريّاً وبدنيّاً للمهمَّة الكبرى، وهي مهمَّةُ نشْر الدّين، والدّفاع عنه.

ولا بد أن نوضح أنه ليس المعنى أن يتفرغ الجميع لطلب العلم، وإنما كل ميسر لما خلق له، فطالب العلم لا نأمره بالعمل وخوض ميدان الحياة وما فيه من انشغال لأن طبيعته التي جبل عليها لا تناسب ذلك، فغالبا ما تجد من هذه صفته يحب الجلوس في البيت والعزلة والقراءة ولا يحب الاختلاط بالناس فيكون في خروجه إلى العمل والحياة تبديد لقدراته التي لا يناسبها هذا المجال.