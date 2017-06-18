القبة الإسلامية.. روعة التصميم وفنون المعمار

مجدي عثمان (القاهرة)

قال المستشرق الإنجليزي «هاتير لويس» واصفاً أقدم القباب الإسلامية «قبة الصخرة» في القدس «66/‏‏ 72هـ»، والتي رصد لبنائها الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان خراج مصر لسبع سنين: «إن مسجد الصخرة بلا شك أجمل الأبنية الموجودة فوق هذه البسيطة، لا بل إنه أجمل الآثار التي خلدها التاريخ»، ويرتفع فوق القبة هلال ضخم، والقبة الحالية ترجع إلى عهد الخليفة الفاطمي الزاهر الذي جددها العام 413هـ، وقد صمم مسجد قبة الصخرة المعماري المسلم «رجاء بن حيوة» ثم أشرف على التنفيذ مع «يزيد بن سلام»، ولم يتقاض الاثنان أجراً على عملهما، وأمر عبدالملك بن مروان أن تسبك 10 آلاف دينار صفائح تزين بها القبة، والتي تحملها عقود الأعمدة في قلب المسجد، وليس الجدار الخارجي، وعدد تلك العقود 16 عموداً وأربع دعائم.

والقبة في العمارة الإسلامية تحمل دلالة روحية تضاف إلى مفهومها المعماري الجمالي، خاصة في المساجد، فهي من الخارج نصف كرة يتجه إلى الأسفل، ومن الداخل تجويف نصف كروي يحلق فوق رؤوس المصلين.

وقد ارتبط ظهور القباب بآسيا بادئ الأمر، ثم انتقلت إلى الفرس واليونانيين والرومان قبل أن يتلقاها المسلمون، وعرفت قبة الصخرة في فلسطين كأول القباب في الإسلام، ثم بنى الوليد بن عبدالملك قبة النسر في المسجد الأموي بدمشق، عام 132- 133هـ/‏‏ 750م، ثم توالت القباب في المساجد، حتى زادت عدداً عن المآذن، بعد استخدامها في القصور والأضرحة.

وكانت البداية في عمل القبة من ابتكار آسيوي للعقد أو القوس، ثم تطور على أيدي الفرس والرومان، حتى جاء المسلمون وأضافوا عليها الكثير، وتنوعت القباب من حيث مادة الصنع، ففي بداية الأمر كانت هناك القباب الخشبية، كقبة الصخرة، وقباب الإمام الشافعي - الأولى - 608هـ، وجامع بيبرس 655 - 667هـ، ومدرسة السلطان حسن757هـ، بالقاهرة - وكانت القباب الخشبية تُكسى من الخارج بطبقة من صفائح الرصاص للحماية من العوامل الجوية، ومن الداخل بطبقة من الجص تضاف فوقها الزخارف المختلفة.