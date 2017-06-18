زكاة الفطر طُهرة للصيام وسبيل لتآلف المسلمين

أحمد السعداوي (أبوظبي)

زكاة الفطر، هي إحدى العبادات العظيمة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويستفيد منها المسلمون كافة، لأنها تعمل على ترسيخ معاني التآلف والتكاتف بين أطياف المجتمع الإسلامي على اختلاف فئاته وشرائحه، كما أن هذه الزكاة واجب اخراجها قبل صلاة العيد، حتى يتسنى الإفادة من بركتها من حيث تزكية الصائم وطهره من أي شوائب قد لحقت بصيامه.

الدكتور حسن المرزوقي رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات، أكد أن زكاة الفطر من الوسائل المهمة التي تدخل السعادة على كثير من أبناء المسلمين، مع الحرص على توجيه أموال زكاة الفطر إلى الجهات الرسمية في الدولة كونها الأقدر على توصيلها للمحتاجين.

زكاة الرأس

ويقول المرزوقي، إن زكاة الفطر، والتي تسمى أحياناً زكاة صدقة الفطر أو زكاة الأبدان، تختلف عن زكاة المال، لأن زكاة المال لا تجب إلا على من ملك النصاب وحال عليه الحول، بينما زكاة الفطر صدقة من نوع خاص، تجب على كل مسلم، غني أو فقير، كبير أو صغير، حر وعبد، لماذا؟ قال أهل العلم: «ليذوق كل مسلم طعم العطاء وطعم الإنفاق في العام مرة، لأن الإنفاق له طعم لا يعرفه إلا من ذاقه.