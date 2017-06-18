زينب آل علي: العمل التطوعي حقق حلمي بنشر الخير

نسرين درزي (أبوظبي)

لم تكن المواطنة زينب هاشم آل علي تتوقع أن حلمها سيتحقق بانضمامها إلى طاقم التطوع في هيئة الهلال الأحمر، عام 2013 عندما شعرت بالحاجة إلى ما يشغل وقتها ويرضيها في آنٍ، وقد وجدت ضالتها في أعمال الخير التي ما أن كرت سبحتها حتى أوصلتها إلى مخيمات اللاجئين السوريين في اليونان، وإلى عملها نائب رئيسة الهيئة التمريضية في إدارة الطب الوقائي في الشارقة، حيث تلتزم ببرامج المساعدات الإنسانية التي تخدم من خلالها المجتمع.

مهمة إنسانية

عندما تخرجت زينب آل علي قبل 8 سنوات في كلية التمريض كانت أمنيتها أن تتمكن من السفر في مهمات رسمية تؤدي خلالها واجبها الوطني بما يتناسب مع مهنتها، غير أن ظروفها الاجتماعية منعتها من ذلك، لاسيما أنها تتولى شؤون والدتها ويصعب عليها تركها وحدها فترات طويلة.. وهكذا وبعد انتسابها إلى «الهلال الأحمر» عن طريق المصادفة وعملها في المجال التطوعي تم استدعاؤها لتكون جزءاً من الفريق الطبي الذي سافر في مهمة إنسانية إلى اليونان عام 2015، فباتت أكثر تأثراً بحاجات الناس وأكثر امتناناً إلى النعم التي تعيشها وجميع الموجودين على أرض الإمارات.

مسنون وأيتام