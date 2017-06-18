«سعودي اوجيه» تغلق أبوابها نهاية الشهر الجاري

الرياض (أ ف ب)

أعلن موظفون في شركة «سعودي اوجيه» ومصادر مقربة منها أن الشركة قررت تسريح موظفيها وإغلاق أبوابها في نهاية يونيو الجاري.

وسيواجه الآلاف من موظفي الشركة، خصوصا الأجانب منهم، وضعا صعبا بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر.

وقال موظف في الشركة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه «طُلب من الموظفين التقدّم بكتاب إنهاء خدمات. وتم إعلامهم منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية يونيو».

من جهته، أكد موظف سابق أنه ينتظر أن يتقاضى 39 ألف يورو، هي مجموع الرواتب التي لم تدفعها له «سعودي اوجيه». وقال لفرانس برس إن الشركة ستغلق في نهاية يونيو. وأضاف الموظف ويدعى روبير، أنه بعد «أسبوعين لن يعود هناك سعودي اوجيه».

بدوره، قال مصدر قريب من الملف إن الموظفين «لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس لديهم شيء آخر»، مؤكدا أن الشركة باتت لا تقوم بأي عمل تقريبا.

وأكدت وزارة العمل السعودية، في بيان على تويتر، أنها تعمل على «نقل 600 سعودي في الشركة إلى منشآت أخرى، وتوجيه صندوق هدف بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين»، وعددهم 600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إيحاد وظائف لهم.