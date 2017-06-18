مطالب ألمانية بالتصدي لترامب في قمة العشرين

برلين (د ب أ)
توقع بيير موسكوفيسي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أن تشهد قمة الدول الصناعية العشرين، التي ستنعقد يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في مدينة هامبورج الألمانية، خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة أمس، قال موسكوفيسي إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سيتعين عليها في هذه القمة أن تظهر «قوة القيادة والوضوح والطموح حتى تحقق هذه القمة النجاح»، وأضاف الفرنسي أن على ميركل أن تتصدى لترامب.
وأعرب موسكوفيسي عن رفضه لانتقادات ترامب لألمانيا، لكنه قال في الوقت نفسه إن: «قوة الاقتصاد الألماني تؤدي بالتأكيد إلى اختلالات في الميزان التجاري مع دول أخرى، لكن ألمانيا لا تمثل مشكلة للعالم».
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