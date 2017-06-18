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مصر: الأغنياء ينعزلون داخل المنتجعات.. والفوارق الاجتماعية تتسع
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تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017

القاهرة (أ ف ب)

ترك إمام خليفة شقته المطلة على النيل في قلب القاهرة لينتقل إلى واحد من المنازل الفاخرة في مجمع مغلق في الضواحي، وهي ظاهرة تكشف الفوارق الاجتماعية المتنامية في مصر.

وأصبحت هذه الأحياء المغلقة التي يطلق عليها اسم منتجع أو «كومباوند» والمستوحاة من المنازل الخاصة المنتشرة في الولايات المتحدة، مهرباً بالنسبة للصفوة المصرية من العاصمة الكبيرة الفوضوية المزدحمة والملوثة التي يقطنها 20 مليون نسمة. ويعتقد الاقتصاديون أن هذه الظاهرة، التي بدأت في نهاية تسعينيات القرن الماضي، تعكس الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية.

وتقول زوجة خليفة التي تقيم مع زوجها في مجمع بشرق القاهرة «هنا طبيعة جميلة ومطلات حلوة، في حين أن هناك في وسط القاهرة القمامة في كل مكان». ومثل هذه السيدة الشابة التي تجاوزت بالكاد الثلاثين من عمرها، يهرب القاهريون الأغنياء من الضوضاء ومشاكل السير في شوارع المدينة ليقطنوا في الهدوء وسط مساحات خضراء في هذه الأحياء المغلقة التي تتزايد أعدادها على أبواب الصحراء، وحيث يوجد غالباً حمامات سباحة وقاعات لممارسة الرياضة.

وتضيف السيدة خليفة: «نحن هنا ندفع أكثر لمصروفات الصيانة، ولكننا نحصل على أمن أفضل»، ولكنها تنتمي إلى أقلية محظوظة في بلد زاد عدد من يعيشون فيه تحت خط الفقر من 16% عام 2000 إلى 27.8% عام 2015 من عدد سكانه البالغ 90 مليوناً، وفق الإحصاءات الرسمية.

وفي غرب القاهرة، في ضاحية 6 أكتوبر، ينتظر محمد والعديد من العمال الذين يعملون باليوم على جانب الطريق بانتظار الحصول على أي عمل صغير يوفر لهم قوت يومهم. ... المزيد
     
 

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