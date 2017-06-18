باريس (أ ف ب)

يحط قطاع الطيران رحاله غداً الاثنين على مدارج أكبر معرض للطيران في العالم في باريس التي ستتحول مسرحاً للمنافسة الحادة بين بوينغ وإيرباص ومناسبة للقادمين الجدد لاقتناص الفرص.

وطائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعاً في قطاع صناعة الطيران المدني، حيث الطلب على طرازات إيرباص إيه 320 يمنح الشركة الأوروبية تقدماً حتى الآن على منافستها الأميركية التي تسعى إلى العودة بقوة إلى هذه الفئة من القطاع.

ويبدو أن الاحتكار الثنائي للسوق لن يدوم طويلاً، حيث تلوح أجواء المنافسة في الأفق، ولا سيما من روسيا والصين اللتين أجرتا اختبارات على طرازات من صنعهما لطائرات الرحلات المتوسطة. إلا أن موعد معرض لوبورجيه يأتي في توقيت مبكر قليلاً لكل من الشركتين الروسية إيركوت مع طرازها إم سي - 21، والصينية كوماك مع طرازها سي 919، لعرض طائرتيهما، ولكن لا شك أن الشركتين ستطمحان في المستقبل للفوز بشريحة كبرى من السوق.

وستعرض شركة بونيغ طراز 737 ماكس 9 لاستخدامه «سلاحاً مضاداً» لشركة إيرباص في شريحة من السوق أحد العوامل الرئيسية فيه هو القدرة على «حشر» مقاعد إضافية في مقصورة ضيقة والاقتصاد في الاستهلاك المتزايد للوقود لمسافات أكبر.