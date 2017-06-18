مسؤولون: جهـد جمـاعي لترسيخ مكـانة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية النتيجة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تسعى بصورة حثيثة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال التنفيذ السليم لخطتها الاستراتيجية 2017 – 2021، والهادفة إلى تعزيز كفاءة وإنتاجية سوق العمل، ورفدها بعوامل تمكين المواطنين وجذب الكفاءات المبدعة والطاقات البشرية الفذة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد معرفي، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ولا سيما مؤشر الابتكار.

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «بفضل حكمة القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، نجحت فرق العمل الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة بترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في المنظومة العالمية للابتكار، فنحن اليوم نقطف ثمار جهود أبناء وبنات الوطن المخلصين والذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية بناء وغرس ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات الحكومية في جميع أنحاء الدولة».

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التقدم على مؤشر الابتكار العالمي يترجم سلامة النهج المتبع في دولة الإمارات في تعميق دور الابتكار في التنمية، حيث يعد محور اهتمام رئيسياً لوزارة التربية والتعليم التي تركز على تحقيق الفاعلية في الأداء التعليمي من خلال رؤية تستند إلى تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي عالمي معرفي، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تبنت بتوجيهات من قيادتها الرشيدة أفضل السياسات التنموية الداعمة للابتكار في مختلف القطاعات، ومن أهمها التعليم الذي انتقل إلى مرحلة أكثر نضجاً وتطوراً وتكامليةً في الدولة عبر توفير المحفزات والأرضية الحقيقية الداعمة له.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير تعليم تنافسي رفيع المستوى يرتبط بالنهج العالمي المتقدم، ويمثل الابتكار ركناً أساسياً فيه لتطوير السياسات التعليمية وتعزيز عمليتي التعليم والتعلم لدى الطالب في مختلف المراحل، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في مواصلة خطتها التعليمية الطموحة لمساندة التحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة، عبر بناء أجيال كفؤة ومخرجات تعليمية متميزة تسهم في جعل الدولة منصة رائدة في البحث العلمي وموئلاً للابتكار والمبتكرين.