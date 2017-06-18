«غرفة التجارة»: أبوظبي الوجهة الأنسب لممارسة النشاط الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن أبوظبي تعد الوجهة الاقتصادية والمالية الأنسب لممارسة النشاط الاقتصادي، واطلاق المشاريع المتنوعة في مختلف القطاعات الاستثمارية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها حكومة أبوظبي، مما جعلها وجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة لرؤوس الاموال الأجنبية ورجال الاعمال والمستثمرين.

وقالت الظاهري خلال حفل الافطار الذي نظمته مؤخراً في فندق ريتز كارلتون أبوظبي أعلنت أبوظبي مؤخراً عن توفر فرصة استثمارية في قطاعات اقتصادية متعددة بما يصل الى 120 مليار درهم اماراتي، وان وجود رؤية اقتصادية واضحة مثل رؤية ابوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية من شأنه ان يعزز من ثقة المستثمرين ورجال الاعمال الذين يجدون في أبوظبي المكان الأنسب لمباشرة أعمالهم في ظل ما توفره من تشريعات وتسهيلات وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار يعزز من ثقتهم باقتصادنا الوطني.

وشددت الظاهري على أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب والفتيات من أبناء الإمارات على العمل في القطاع الخاص الذي يمكنهم من إثبات ذاتهم وقدراتهم والإبداع والابتكار من أجل تحقيق طموحهم والنجاح في أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.