الإمارات تتقدم اليوم بشكوى عاجلة لـ «إيكاو» ضد قطر

مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات لن تصمت تجاه التهديد المتعمد الذي تعرضت له طائرتان مدنيتان إماراتيتان من قبل مقاتلات قطرية خلال اتجاههما إلى مطار المنامة في مملكة البحرين صباح أمس، مؤكداً أنه سيتم التقدم اليوم بشكوى عاجلة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي ضد قطر. واعتبر المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن ما تعرضت له الطائرتان الإماراتيتان أمس يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، مشيراً إلى أن «الهيئة» ستتقدم بمذكرة عاجلة إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطائرات الإماراتية.
وأكد السويدي أن الطائرتين اللتين تم اعتراضهما من قبل المقاتلات القطرية خلال اتجاههما إلى مطار المنامة، كانتا تسلكان المسار الجوي الدولي المحدد والمعروف والمتبع منذ سنوات، وتطير عليه الطائرات يومياً قبل وبعد الأزمة مع قطر، مشيراً إلى أن قطر لم تبدِ أي ملاحظات أو اعتراض من قبل على هذا المسار الجوي الدولي.
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وأوضح السويدي أن اعتراض مسار طائرة مدنية بطائرة مقاتلة بشكل مفاجئ، قد يؤدي إلى رد فعل من الطيار يهدد سلامة الركاب والطاقم، مؤكداً أن هذا الحادث هو «اختراق خطير لاتفاقية شيكاغو وللاتفاقيات الدولية كافة المنظمة لحركة الطيران المدني، وتهديد صريح لأمنه وسلامته».