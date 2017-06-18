«دافزا» تشارك في معرض برشلونة الدولي لللوجستيات

دبي (الاتحاد)

شاركت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» في معرض برشلونة الدولي للوجستيات والنقل بدورته التاسعة عشرة لهذا العام، حيث افتتح كل من وزير النقل والبنية التحتية بالمملكة الإسبانية، إينيغو دي لا سيرنا، ووزير الأراضي والاستدامة بالحكومة الكتالونية، جوزيف رول أندرو، ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المناطق الحرة في برشلونة جوردي كورنيه سيرّا، وسالم راشد العويس القنصل العام لدولة الإمارات في برشلونة، جناحها في المعرض.

وتأتي مشاركة دافزا بهدف تعزيز دورها الريادي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عموماً والإسبانية خصوصاً.

وتضمنت مشاركة دافزا في المعرض، تنظيم ندوة حول الاستثمارات الأجنبية تحت عنوان «ازدهر بأعمالك من دبي للعالم»، تخللها عرض تعريفي عن الأداء الاقتصادي الاستثنائي لدولة الإمارات، وفرص الازدهار المتاحة اليوم بالتزامن مع التحضيرات لانطلاقة إكسبو 2020، ‬إضافة ‬إلى ‬المؤشرات ‬الإيجابية ‬لنمو ‬قطاع ‬اللوجستي ‬في ‬المنطقة.

‬وشملت ‬الندوة ‬ورشة ‬عمل ‬عرضت ‬دافزا ‬من ‬خلالها ‬مجموعة ‬الامتيازات ‬والحوافز ‬الاستثمارية ‬التي ‬تقدمها ‬كواحدة ‬من ‬ضمن ‬أكثر ‬المناطق ‬الحرة ‬تنافسية ‬في ‬العالم، ‬فضلاً ‬عن ‬التجربة ‬المتميزة ‬والمتنوعة ‬التي ‬تقدمها ‬للمتعاملين ‬الحاليين ‬والجدد، ‬خاصة ‬بعد ‬سلسلة ‬النجاحات ‬التي ‬أحرزتها ‬في ‬علاقاتها ‬مع ‬المستثمر ‬الأجنبي ‬بشكل ‬عام، ‬والأوروبي ‬بالتحديد، ‬والذي ‬انعكس ‬إيجاباً ‬على ‬نسبة ‬الشركات ‬الأوروبية ‬في ‬دافزا ‬والمقدرة ‬بـ‬27%.

وقامت دافزا بمجموعة لقاءات استراتيجية شملت غرفة التجارة في برشلونة، ومؤسسة برشلونة لخدمات الحلال، حيث تمت مناقشة أطر التعاون والدعم بين الأطراف بهدف تقديم الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال الكتلاني والتي تخوّله دخول أسواق الشرق الأوسط ووسط آسيا من إمارة دبي و«دافزا» تحديداً.‏‭ ‬وقد ‬تطرق ‬الوفد ‬في ‬تلك ‬اللقاءات، ‬إلى ‬فرص ‬دعم ‬المستثمرين ‬من ‬خلال ‬الحزم ‬الخدماتية ‬والتسهيلات ‬المتميزة ‬التي ‬تقدمها ‬دافزا ‬في ‬قطاعات ‬اللوجستية ‬والنقل، ‬باعتبار ‬دبي ‬المدخل ‬الأقوى ‬لمختلف ‬الشركات ‬العالمية ‬الراغبة ‬بالقيام ‬بأعمال ‬التصدير ‬والاستيراد ‬وإعادة ‬التصدير ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬على ‬الصعيدين ‬المحلي ‬والخارجي.

وأشار الوفد إلى البصمة الإيجابية لدافزا في النمو الاقتصادي، وفي دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات وإمارة دبي، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة للدولة والمبادرات الريادية، إضافة إلى القوة الاقتصادية التي تشكلها جميع المؤسسات الحكومية منها، وشبه الحكومية. ويرجع اهتمام دافزا باستقطاب رواد مجتمع الأعمال الكتلاني، نظراً لما يشكله إقليم كتالونيا من ثقل في الناتج الإجمالي لإسبانيا، والذي بلغت نسبته للعام 2016 قرابة 20% ‬أي ‬ما ‬يعادل ‭ ‬223.6 ‬مليار ‬يورو ‬حسب ‬ما ‬جاء ‬في ‬الإحصاءات ‬الصادرة ‬عن ‬الحكومة ‬الكتلانية.

وقال عبد العزيز الحمادي، مدير التسويق في دافزا: «جاءت مشاركة دافزا الأولى في هذا المعرض العالمي، للتأكيد على دورنا المحوري في استقطاب مجتمع الأعمال الكتلاني، وتأكيد دعمنا الكامل للسياسات الوطنية في التنويع الاقتصادي على مدى عشرين عاماً من مسيرة نجاح المنطقة الحرة بمطار دبي، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الناجحة التي جعلت دافزا مركزاً لنخبة من الشركات العالمية الرائدة وفي مقدمتها كبرى الشركات الإسبانية التي اختارت إمارة دبي مركزاً إقليمياً لها، لدخول أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا».