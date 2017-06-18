«إحصاء أبوظبي» يطلق مبادرة خيرية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز الإحصاء – أبوظبي مبادرة خيرية في إمارة أبوظبي تحت شعار لأخيك ضمن مبادرات «عام الخير» خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن إفطار صائم وتوزيع المير الرمضاني على العمال وذلك بمشاركة عدد من موظفي المركز ومتطوعين من فئة الشباب والأطفال، والتي انطلقت في ثالث أسبوع من شهر رمضان.

ويسعى المركز من خلال هذه المبادرة لتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين كافة فئات المجتمع.

كما أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير وجبات الإفطار للصائمين، إحياء هذه السنة وممارستها، رفع المعاناة عن المحتاجين، بث روح التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتعزيز دور الفرد والموظف في المشاركة في المبادرات المجتمعية والخيرية.

ويهدف المركز إلى غرس روح العطاء في نفوس الشباب والأطفال، لتمثل المبادرة المجتمعية أسمى مشاهد التعاون فيما بين الجهات الحكومية والمجتمع في سبيل الارتقاء بالإنسان وخلق تفاعل إيجابي يساهم في بناء المجتمعات.