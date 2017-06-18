«الأعلى للطاقة في دبي» يطّلع على برامج تحسين كفاءة الطاقة

دبي (الاتحاد)

‬ترأس ‬سمو ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬سعيد ‬آل ‬مكتوم، ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي ‬الاجتماع ‬الـ ‬46 ‬للمجلس ‬بحضور ‬ سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬نائب ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع والمبادرات والبرامج الاستراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة في إمارة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: « تم خلال الاجتماع استعراض دراسة تحسين الكفاءة التشغيلية لوحدات التبريد في المباني عن طريق شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد اسكو) المتخصصة في إعادة تأهيل المباني في إمارة دبي، وذلك سعياً لزيادة حصة التبريد المركزي في إمارة دبي لتصبح 40% بحلول عام 2030»

وأضاف «اطلعنا على اقتراح لتطوير نظام تصنيف الطاقة في المباني القائمة والذي يعتمد على استهلاك المياه والكهرباء وذلك لتعزيز برنامج إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه «من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي:» تم استعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث زار وفد من المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي مدينة سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية لإطلاق منصة المدن الذكية والمستدامة، وهي إحدى منصات المنظمة، حيث عقد الوفد لهذه المناسبة مؤتمراً صحفياً مع جهات متخصصة ذات صلة، وذلك بحضور عبد الله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في كوريا الجنوبية.

وتم في ختام الاجتماع اعتماد الترشيحات المقترحة من اللجنة الفنية لجائزة الامارات للطاقة بعد الدراسة التفصيلية التي قام بها فريق العمل المكون من خبراء مقيمين معتمدين في تقييم الطلبات التي تم تقديمها في الدورة الثالثة للجائزة والتي تضمنت مشاركات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركات من أوروبا وآسيا حيث حظيت الجائزة بمشاركات تعتبر الضعف مقارنة بالدورة السابقة.

ومن المقرر إقامة حفل تكريم الفائزين في جائزة الإمارات للطاقة في 24 اكتوبر القادم بالتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017.