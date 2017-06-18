200 شركة في «معرض ليالي رمضان» في «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات «معرض ليالي رمضان» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 15إلى 30 يونيو الجاري ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من «مهرجان رمضان الشارقة 2017». وتجوّل الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي عقب قص شريط الافتتاح في أرجاء المعرض الذي حضر افتتاحه كل من خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسيف محمد المدفع رئيس مركز إكسبو الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة منسق عام مهرجان رمضان الشارقة.

ونجح المعرض الذي انطلق الخميس في استقطاب أكثر من 200 شركة عارضة محلية وأجنبية في دورة هذا الموسم، حيث اطلع الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي على منصات العرض والمنتجات المعروضة التي تضم نخبة من أهم الأسماء والعلامات التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة.

وأكد عقب الجولة التفقدية، تصميم إمارة الشارقة على المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية وفقاً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وصولاً إلى تحقيق السعادة لأبناء المجتمع وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة ومتميزة للعيش وللسياحة ولممارسة الأعمال.

وقال، إن غرفة الشارقة حريصة على دعم صناعة المهرجانات والمعارض وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتعزيز اسم الإمارة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال، منوهاً بأهمية هذه الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد.