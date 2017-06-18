40% انخفاضاً في أسعار الخضراوات والفــواكـه برأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهدت أسواق رأس الخيمة تراجعاً في أسعار الخضراوات والفواكه بنسب تراوحت بين 20 ــ 40% مقارنة بالشهر الماضي، وعزت وزارة الاقتصاد هذا التراجع لتوفر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة خلال جولة تفتيشية شملت عدداً من منافذ البيع والأسواق في رأس الخيمة أن زيادة الوعي لدى المستهلك دفع منافذ البيع لتقديم عروض كبيرة على أسعار السلع، مشيراً إلى أن سهولة توفر المعلومات حول أسعار جميع السلع في أي من منافذ البيع على مستوى الدولة خلق نوعاً من التنافس بين هذه المنافذ لجذب المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت العديد من الحملات التفتيشية للتأكد من تنفيذ جميع مبادرات تخفيض الأسعار التي تم الاتفاق عليها من منافذ البيع، قبل انطلاق شهر رمضان لافتاً إلى أن الوزارة على اطلاع يومي بنظام التسعير داخل منافذ البيع الكبرى عبر المراقبة الإلكترونية التي تتم مع هذه المنافذ.

وأكد النعيمي أن الوزارة منعت وصول السلع المخفضة للبقالات الموجودة في معظم مناطق الإمارة ومنعها من شراء العروض الترويجية بمنافذ البيع الكبرى، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية وتعريفية مكثفة على هذه البقالات قبل انطلاق الشهر المبارك لتعريفها بالعقوبات المترتبة على شراء هذه العروض وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار أعلى.

وأضاف: الكثير من البقالات الموجودة في الأماكن البعيدة تم إلزامها وضع ملصقات الأسعار لجميع السلع التي لديها، مشيراً إلى وجود تعاون مع الدائرة الاقتصادية بالإمارة لمراقبة العروض التي ستطرحها منافذ البيع خلال عيد الفطر السعيد، مطالباً الجمهور بالتواصل مع الوزارة في حال اكتشاف أي مخالفات خاصة بالأسعار، كون الجمهور هو الأقرب للسلع المعروضة على أرفف منافذ البيع.

وحول وجود شكاوى عن تباين الأسعار بين منافذ البيع المختلفة أكد النعيمي هناك 1300 سلعة جرى تثبيتها في منافذ البيع بإمارة رأس الخيمة قبل شهر رمضان المبارك، وهي السلع الرئيسة التي تحتاجها الأسر وهذه الأسعار لا يوجد أي تغير في أسعارها، وهي تشمل السكر والشاي والأرز والطحين والزيت والسمن والمعلبات وغيرها من السلع، لافتاً إلى أن هناك بعض منافذ البيع تطرح تخفيضات وعروضاً ويتم الموافقة عليها.

وسجلت أسعار الخضراوات والفواكه تراجعاً تراوح بين 20 و40% خلال شهر رمضان بسحب تجار في السوق، من بينها أسعار الطماطم، حيث تراجع سعر الصندوق زنة 8 كجم من 25 إلى 20 درهماً وسعر المانجو تراجع من 40 إلى 25 درهماً للصندوق المتوسط، كما تراجعت أسعار العنب إلى 8 دراهم للصندوق الصغير.

وتراجعت أسعار البطيخ من 4 دراهم لـ3 وسعر الشمام تراجع من 100 درهم للصندوق الشهر الماضي إلى 50 درهماً في الوقت الحالي، كما تراجعت أسعار جميع الخضراوات الورقية مثل الجرجير 12 درهماً للصندوق والبقدونس 15 درهماً والكزبرة 20 درهماً.