رائدات أعمال: المعرض الرمضاني للمبدعات بأبوظبي يعزز الدور الاقتصادي للمرأة المواطنة

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتح محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المعرض الرمضاني لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع للغرفة في الخالدية مول، وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال، في الوقت الذي أكدت فيه رائدات أعمال أن المعرض الرمضاني للمبدعات بأبوظبي يعزز العمل الخاص للمرأة المواطنة.

وضم المعرض 18 جناحاً لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في إمارة أبوظبي، وتغطي الأنشطة المشاركة في المعرض تجارة التمور، وتجارة البن، وتجارة البهارات والتوابل، وتجارة العطور وتجارة العود والبخور والطيب ولوازمها، وتجارة مستحضرات ومستلزمات التجميل ونقش الحناء وأعمال الخط والرسم وخياطة الملابس النسائية، وتجارة الشيلة والعبايات وتجميل السيدات وتصميم الديكور وخدمات الأفراح، وأعمال المشغولات اليدوية، وتنسيق الزهور. وتستمر فعاليات المعرض حتى مطلع شهر يوليو المقبل.

وشهد افتتاح المعرض مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأكدت الرميثي أن هذه المعارض تسهم في الترويج لمنتجات وخدمات رائدات الأعمال والمبدعات المواطنات وتساعدهن في تسويق منتجاتهن، مشيرةً إلى أن الحملة التوعوية الثالثة لرائدات الأعمال تعمل على إبراز ودعم سيدات الأعمال المواطنات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا، من خلال تنظيم مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تزويد رائدات الأعمال المواطنات الراغبات في ممارسة الأعمال التجارية الحرة بالأدوات التي تمكنهن من تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية دورهن، من خلال تنمية ونشر القيم المتعلقة بروح المبادرة والابتكار لدى المواطنات لدخول قطاعات الأعمال والتجارة والتصنيع، ليكنّ شركاء وركائز في تنمية الاقتصاد الوطني في المستقبل.