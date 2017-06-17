تعرف على أول شخصية يبلغ عدد متتبعيها على تويتر مئة مليون

أ ف ب

حطمت النجمة الأميركية كايتي بيري رقما قياسيا على "تويتر" لتصبح أول شخصية عامة يبلغ عدد متتبعيها مئة مليون، بحسب ما أعلن موقع التواصل الاجتماعي.



وجاء في تغريدة صادرة عن إدارة "تويتر"، "نشهد اليوم لحظة تاريخية"، مع تقديم التهاني إلى كايتي بيري التي كانت أول من بلغ عدد متتبعي حسابه 100 مليون مشترك.



وقد أصدرت المغنية، البالغة من العمر 32 عاما، ألبومها الخامس "ويتنيس" قبل فترة وجيزة وخاضت ماراثونا تلفزيونيا مدته 96 ساعة للترويج لمجموعتها الموسيقية الجديدة.



ودعي المعجبون بالفنانة إلى تتبع تحركاتها مباشرة من دارتها في لوس أنجليس. وتسنى لهم رؤية نجمتهم وهي تطبخ وتنام وتمارس اليوغا وتلاعب كلبها "ناغت" وتجالس عدة مشاهير أتوا لزيارتها.

وبالرغم من هذه المبادرة الطوعية، أقرت المغنية بأنها لا تحبذ كثيرا تسليط الأضواء عليها بانتظام.

