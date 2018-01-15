«أخبار الساعة»: انحسار الفكر الإخواني في العالم العربي

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤخراً، حول موقف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من جماعة الإخوان، تؤكد بوضوح انحسار الفكر الإخواني، بعد انكشاف الأهداف الخبيثة لهذه الجماعة، وافتضاح مواقفها التي تسعى إلى النيل من أمن واستقرار الدولة.

ولفتت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «انحسار الفكر الإخواني» - إلى أن النتائج أظهرت أن 97.55% من المستطلعة آراؤهم لديهم موقف سلبي جداً، أو سلبي من جماعة «الإخوان»، وأن الموقف السلبي من الجماعة يزداد كلما ازداد مستوى التعليم، حيث جاءت نسب مَن لديهم موقف سلبي جداً أو سلبي من الجماعة، بحسب المستوى التعليمي، كالآتي: «ما دون الثانوي» 96.19%، و«ثانوي» 96.47%، و«دبلوم» 97.52%، و«جامعي» 97.92%، و«دراسات عليا» 98.74%، كما أن هذا الموقف السلبي يشمل إمارات الدولة كلها من دون استثناء، وتتبناه فئات المجتمع كلها.

وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها هذا الاستطلاع، تتسم بالمصداقية ليس فقط لأنه تم اختيار أداة المقابلة الشخصية في إجرائه، وإنما أيضاً لأن العينة المستطلعة آراؤها شملت إمارات الدولة كلها، ومثلت مختلف الفئات، سواء على مستوى الجنس، أو التعليم، أو الدخل، أو العمر، أو غيرها، الأمر الذي جعل من نتائج هذا الاستطلاع معبرة بالفعل عن توجهات مواطني الإمارات تجاه جماعة الإخوان، وهي التي تؤكد رفض هذه الجماعة بشكل قاطع، فكراً وتنظيماً.

وقالت إنه في الوقت ذاته، فإن نتائج هذا الاستطلاع تؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في التصدي للفكر المتطرف، وتحصين المجتمع من أي أفكار هدامة من جانب جماعات وقوى التطرف والإرهاب، وخاصة أن هذه الاستراتيجية تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة، وخاصة البحثية والثقافية والفكرية، من أجل تعزيز منظومة القيم الإيجابية في المجتمع، كالوسطية والاعتدال وقبول الآخر والانفتاح وغيرها من القيم التي تسد الطريق أمام انتشار نزعات الغلو والتعصب والتطرف.

وأكدت أن ما يعزز نتائج استطلاع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ويضفي عليها مصداقية كبيرة هو انصراف معظم الشعوب العربية أيضاً عن جماعة الإخوان بعد أن أدركت حقيقة أهدافها المشبوهة، ودورها الخطير في نشر الفوضى والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمّتها، لأنها لم تجنِ منها سوى الخراب والدمار.