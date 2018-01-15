البحرين: إحالة 5 متهمين بقضايا إرهابية للمحكمة

‏المنامة (وكالات)

أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وإحداث عدة تفجيرات أدى أحدها إلى قتل الشرطي سلمان أنجم، وقد تم إحالة خمسة متهمين إلى المحكمة المختصة، أحدهم محبوس، وأربعة متهمين هاربون، وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث تفجيرات وحيازة مفرقعات والأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والقتل العمد والشروع في قتل أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين والاعتداء على سلامتهم، تنفيذاً لأغراض إرهابية وإتلاف أموال مملوكة للغير، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20 فبراير المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أنه في إطار جهود رصد وكشف مرتكبي العديد من الحوادث الإرهابية في الآونة الأخيرة، والتي استهدفت رجال الأمن بواسطة زرع العبوات المتفجرة بأماكن تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية، فقد وردت معلومات تفيد قيام المتهم الأول والهارب والمتواجد بإيران بتجنيد العديد من العناصر بمملكة البحرين وتشكيل خلايا منفصلة من تلك العناصر تعمل كل منها تحت إمرته وقيادته، وذلك لتنفيذ مخططهم الإرهابي بمملكة البحرين، كما أسفرت التحريات بأنه سبق للمتهمين الثاني والثالث وبناء على تنسيق وترتيب من المتهم الرابع وهو هارب ومتواجد بإيران السفر إلى إيران في غضون عام 2011 وتدرب عسكرياً على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية.

كما أفادت المعلومات والتحريات بأن المتهم الأول قد نسق وسهل لكل من المتهمين الثاني والثالث السفر إلى إيران في غضون شهر يوليو عام 2017 حيث تلقيا دورة تدريبية متقدمة على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة المتطورة واستخدام الأسلحة النارية.

هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم الثاني، وأجرت معاينات الدلالة التصويرية معه، وقد وردت أقواله في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليه، والتي تتفق مع اعترافاته ومع الأدلة الفنية.