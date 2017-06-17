حرائق الصيف بين الإهمال وزيادة الأحمال

استطلاع: آمنة الكتبي، جمعة النعيمي، عمر الأحمد

اقترن فصل الصيف بتزايد عدد الحرائق، ربما بسبب زيادة الأحمال نظرا لكثرة استخدام أجهزة التكييف، أو بسبب الإهمال في التعامل مع الأجهزة المنزلية وبخاصة ما يتعلق باستخدام الغاز الطبيعي أو الجهل بتعليمات الأمن السلامة، فكيف السبيل للوقاية من هذه الأخطار حتى لا يصبح الصيف موسما للحرائق؟

أجمع عدد من المواطنين على أهمية توعية الجمهور بالإرشادات الواجب اتباعها لتفادي حدوث الحرائق، فيؤكد المواطن فارس ناجي أنه على الرغم من تنظيم برامج وأنشطة التوعية والحملات التفتيشية بهدف محاصرة حرائق الصيف والتقليل من حدوثها، إلا أن الكثير من الأشخاص ما زالوا يجهلون الأسباب المؤدية لحوادث الحريق خصوصاً في فترة الصيف.

وأوضح أن إدارة الدفاع المدني على مستوى الدولة تسعى دائما إلى توفير الحماية والوقاية والسلامة لأفراد المجتمع باتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالإطفاء إلى جانب التدابير الاحترازية المؤدية إلى تفادي المخاطر والتدابير الوقائية من الحرائق والمحافظة على أرواح البشر، والتي تتمثل جميعها في تنظيم العديد من المحاضرات التثقيفية و الإرشادية والتوعوية المستمرة طوال العام.

وشدد على ضرورة التزام أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية في منازلهم و مركباتهم والتأكد من المحولات والتوصيلات الكهربائية المعتمدة ذات الجودة والكفاءة، وتجنب استخدام المواد الكهربائية الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء في الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والسخانات وأجهزة التكييف ومراوح الشفط.