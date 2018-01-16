«الإصلاح والتنمية» يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة

القاهرة (أ ف ب)

أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات أمس عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس هذا العام بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.

وقال السادات، النائب البرلماني السابق، في مؤتمر صحفي في مقر حزبه في شرق القاهرة «نزولا على رأي أعضاء الحملة الانتخابية قررنا ألا نشترك في الانتخابات ولا نستمر في خوض العملية الانتخابية».

وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس «نابعا عن خوف».

وفي فبراير2017 أسقط البرلمان عضوية السادات بعد اتهامه بتزوير توقيع سبعة نواب على مشاريع قوانين قدمها وبتوجيه رسائل إلى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب.

ونفى السادات مرارا هذه الاتهامات.وكان السادات تبنى داخل مجلس النواب مواقف عديدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس السيسي.

كما أعلن حزب مصر العروبة الديمقراطي نهاية الأسبوع الماضي أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.