السيسي: لن نحارب أشقاءنا في السودان

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده لن تشن حرباً على السودان، مشدداً في الوقت نفسه على حرص القاهرة على عدم صدور «أي لفظ مسيء» تجاه السودان أو أي دولة أخرى.

وقال السيسي: «أرجو كمصريين أن نحافظ على حرصنا على عدم صدور أي لفظ مسيء للسودان أو لأي دولة أخرى»، مضيفاً: «لن نحارب أشقاءنا في السودان».

وتابع: «أوكد لأشقائنا في السودان وأثيوبيا نحن لا نتآمر على أي دولة، لا نناور ولا نقول تصريحات عكس توجهاتنا». وأوضح أن دعم القدرات العسكرية للجيش المصري هدفه حماية السلام، وليس الاعتداء على أحد.

من جانبه، اتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، «أصحاب مصالح» في السودان وإثيوبيا بالسعي إلى خلق صدام بين الخرطوم وأسمرا، مؤكداً عدم وجود أي قوات عسكرية مصرية في الأراضي الإريترية.

تصريحات أفورقي، جاءت على خلفية إعلان السودان تحسبه لتهديدات أمنية من الجبهة الشرقية، إثر تحركات عسكرية «إريترية مصرية» في منطقة «ساوا» بإقليم «القاش بركة» الإريتري على حدود السودان الشرقية.

وأكد أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الإريتري عدم وجود أي قوات مصرية في منطقة ساوا.

وقال الرئيس الإريتري: «إن لدى أسمرا معلومات تفيد بأن هناك محاولة لنشر قوات إثيوبية على الحدود السودانية الإريترية، على أن يتولى السودان تمويلها». ونقلت «سودان تربيون» عن أفورقي قوله: «إن هناك توجهاً من الخرطوم وأديس أبابا لدفع أريتريا للحرب»، وانتقد استعراض صور التعزيزات العسكرية في أجهزة الإعلام، قائلاً: «إن المخابرات الإثيوبية والسودانية تروج لمعلومات غير صحيحة.. الاتهامات محاولة للهروب إلى الإمام».