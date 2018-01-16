اشتباكات عنيفة تشل حركة الطيران بمطار ليبي

طرابلس (وكالات)

قتل 12 شخصاً وأصيب 83 آخرون باشتباكات عنيفة في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس بين فصيلين مسلحين مواليين للمجلس الرئاسي الليبي. وقررت إدارة المطار وقف الرحلات منه وإليه، على خلفية التطورات الأخيرة، وفي خضم الاشتباكات، سقطت 3 قذائف «هاون» على الصالة الرئيسة للمطار.

ووقعت الاشتباكات بين ميليشيا «قوة الردع الخاصة» المسيطرة على المطار بقيادة عبد الرؤوف كارة، وميليشيا «البقرة» من منطقة تاجوراء شرقي طرابلس التي شنت هجوماً على المطار. وانضم إلى المهاجمين مسلحون متطرفون فارون من مناطق شرقي ليبيا.

وعن الأوضاع الحالية، قال مصدر أمني من مديرية أمن طرابلس، إن «الميليشيات التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والمعروفة باسم (كتيبة الرحبة) ومقرها تاجوراء، تمكنت من السيطرة على مدرج هبوط وإقلاع الطائرات بمطار معيتيقة الواقع داخل القاعدة».

وأكد المصدر أن ميليشيا المفتي المعزول تسعى لإطلاق سجناء تابعين لمجلس شورى بنغازي يقبعون في سجن قوة الردع داخل القاعدة.