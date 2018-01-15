اعتراض مقاتلات قطر لطائرات الإمارات المدنية.. عمل إجرامي

أحمد مراد (القاهرة)

دان خبراء ومحللون في مصر قيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرات مدنية إماراتية، واعتبروا ذلك «عملاً عدوانياً» غير المسبوق، ينتهك المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية كافة التي تحفظ أمن وسلامة الطيران المدني.

وشدد الخبراء على ضرورة التحرك في اتجاه معاقبة قطر على هذا العمل العدواني السافر، وطالبوا المنظمات كافة، المعنية بالطيران المدني، باتخاذ أقسى إجراء عقابي ضد السلطات القطرية، حتى لا تكرر هذه الفعلة الشنعاء.

ولم يستبعد الخبراء أن تكون هناك أبعاد سياسية خبيثة من وراء العمل العدواني الذي ارتكبته قطر ضد الطائرات المدنية الإماراتية، موضحين أن الدوحة تحاول أن تفتعل الأزمات والمشكلات مع دول المقاطعة، وبالأخص الإمارات، حتى تدفع بعض الأطراف الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية إلى التدخل لحل الأزمة، وإيجاد مخرج لها من آثار الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ الخامس من يونيو الماضي.

بداية، وصف الخبير في شؤون الطيران المدني، كابتن طيار هاني جلال، اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين المدنيتين الإماراتيين بـ«العمل العدواني» غير المسبوق، والذي ينتهك المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية كافة التي تحفظ أمن وسلامة الطيران المدني.