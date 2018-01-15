  • الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1439هـ - 16 يناير 2018م

خبراء لـ «الاتحاد»: الدوحة تفتعل الأزمات حتى تدفع الأطراف الخارجية للتدخل لحل أزمتها الخانقة

اعتراض مقاتلات قطر لطائرات الإمارات المدنية.. عمل إجرامي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018

أحمد مراد (القاهرة)

دان خبراء ومحللون في مصر قيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرات مدنية إماراتية، واعتبروا ذلك «عملاً عدوانياً» غير المسبوق، ينتهك المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية كافة التي تحفظ أمن وسلامة الطيران المدني.

وشدد الخبراء على ضرورة التحرك في اتجاه معاقبة قطر على هذا العمل العدواني السافر، وطالبوا المنظمات كافة، المعنية بالطيران المدني، باتخاذ أقسى إجراء عقابي ضد السلطات القطرية، حتى لا تكرر هذه الفعلة الشنعاء.

ولم يستبعد الخبراء أن تكون هناك أبعاد سياسية خبيثة من وراء العمل العدواني الذي ارتكبته قطر ضد الطائرات المدنية الإماراتية، موضحين أن الدوحة تحاول أن تفتعل الأزمات والمشكلات مع دول المقاطعة، وبالأخص الإمارات، حتى تدفع بعض الأطراف الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية إلى التدخل لحل الأزمة، وإيجاد مخرج لها من آثار الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ الخامس من يونيو الماضي.

بداية، وصف الخبير في شؤون الطيران المدني، كابتن طيار هاني جلال، اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين المدنيتين الإماراتيين بـ«العمل العدواني» غير المسبوق، والذي ينتهك المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية كافة التي تحفظ أمن وسلامة الطيران المدني.

ودعا الخبير في شؤون الطيران المدني السلطات الإماراتية بتقديم شكوى رسمية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» لاتخاذ الإجراء المناسب ضد هذا العمل العدواني الخطير، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تتخذ المنظمات كافة، المعنية بالطيران المدني، أقسى إجراء عقابي ضد السلطات القطرية، حتى لا تكرر هذه الفعلة الشنعاء، والتي تعد تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الطيران المدني. ... المزيد
     
 