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حمد العطية يتفق مع المعارض حسن سلطان على استهداف المملكة

مكالمات صوتية تكشف تآمر مستشار تميم لإثارة الفوضى بالبحرين
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تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017

أبوظبي (وكالات)

كشف فيديو أطلقته سلطات البحرين، مساء أمس الجمعة، تسجيلاً لمكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبد الله العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين وبثها على قناة «الجزيرة».

ويتضمن التسجيل المسرب 4 مكالمات للتنسيق وتبادل المعلومات وأسماء المصادر التي ستظهر على قناة «الجزيرة»، وكان خلالها المعارض البحريني علي هو البادئ بالاتصال.

وفي المكالمة الأولى، يقوم مساعد حمد العطية باستقبال الاتصال الهاتفي من حسن سلطان وإيصال المكالمة إلى حمد العطية.

وفي تلك المكالمة، يصف المعارض البحريني قوات «درع الجزيرة» بأنها «قوات احتلال» على حد تعبيره، ويدعو قطر إلى الامتناع عن المشاركة فيها.

ورد حمد العطية مؤكداً أن قوات «درع الجزيرة» لا تضم ضباطاً قطريين بسبب تحفظات الدوحة على المشاركة، مشيراً إلى وجود اثنين فقط من المراقبين القطريين بحكم نظام عمل تلك القوات. ... المزيد
     
 

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