«قسد» تتقدم في الرقة وتسليم الأكراد 130 شاحنة سلاح أميركي

عواصم (وكالات)
أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أن مقاتليها تمكنوا من تحرير حي الصناعة بالكامل، من قبضة «داعش» وبدأوا باقتحام حي البتاني في الرقة، بينما أسفرت المعارك في المحاور الشرقية والغربية عن مصرع 22 إرهابياً وعنصر من عمليات «غضب الفرات» الرامية لانتزاع السيطرة على المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي في سوريا. في الأثناء، لقي قياديان في القوات المعروفة اختصاراً بـ«قسد» حتفهما أحدهما يحيى محمد شحادة، المسؤول العسكري لقوات العشائر المنضوية ضمن صفوف «قسد»، والملقب بـ«العتيق» والذي سقط مع عدد من رفاقه، بالاشتباكات مع تنظيم «داعش» فجر الجمعة بحي الجزرة غرب مدينة الرقة. أما الثاني فهو قيادي بارز في «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، بتفجير سيارته في الحي الجنوبي لبلدة العين الخاضعة للوحدات الكردية بريف الرقة الشمالي، بينما أكدت مصادر محلية أن قوات «قسد» شنت مداهمات بالمنطقة واعتقلت عدداً من الشباب، على خلفية الحادثة.
ورفض قائد عسكري تحديد أعداد القتلى والجرحى من عناصر «قسد» باعتداء الإرهابي في حي الجزرة، قائلاً «نعم لدينا عدد من الشهداء والجرحى وهذه مجريات المعارك، وأن عدداً من الانتحاريين الذين هاجموا قواتنا في حي الجزرة سقط عدد منهم قتلى. وأعلن «داعش» أن 11 عنصراً من التنظيم نفذوا هجوماً انتحارياً على مواقع قسد في حي الجزرة غربي مدينة الرقة، وأن الإرهابيين تجاوزوا خطوط دفاعهم الأولى قبيل منتصف ليلة الخميس الجمعة، وبدأوا هجومهم عند بزوغ الفجر، حيث جرت مواجهات قتل خلالها 19 عنصراً من «قسد» بينما فجر إرهابيان سترتيهما الناسفتين وقُتل عنصران آخران بالاشتباكات. ويشارك 18 فصيلاً في عملية تحرير الرقة المدعومة من التحالف الدولي أبرزهم «وحدات حماية الشعب» الكردي و«قوات العشائر» و«صقور الرقة» و«قوات النخبة السورية».
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وفي تطور متصل، رجح الجيش الروسي أمس، أنه قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي بضربة شنتها مقاتلاته مستهدفة اجتماعاً قيادياً بضواحي الرقة في 28 مايو المنصرم. وفيما أحجم الكرملين عن تأكيد مقتل الزعيم الإرهابي، مع تشكيك بغداد ومسؤولين غربيين، أكد التحالف الدولي وواشنطن، أنهما «لا يستطيعان لاستيثاق من هذه التقارير في الوقت الراهن». وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قيادة الوحدة العسكرية الروسية في سوريا المتمركزة في حميميم «تلقت أواخر مايو معلومات عن انعقاد اجتماع في الضاحية الجنوبية للرقة يشارك فيه قياديون من التنظيم الإرهابي».
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