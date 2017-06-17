إنقاذ 3 آلاف مهاجر خلال 48 ساعة في البحر المتوسط

روما (أ ف ب)

أفاد خفر السواحل الإيطاليون أن نحو ثلاثة آلاف مهاجر تم إنقاذهم في الساعات الـ 48 الأخيرة في البحر المتوسط قبالة ليبيا. وأورد بيان لخفر السواحل الجمعة «تم إنقاذ نحو ألفي مهاجر حتى الآن في وسط البحر المتوسط خلال 18 عملية منفصلة».

وأضاف أن «المهاجرين كانوا يستقلون 15 زورقا مطاطيا وثلاثة مراكب خشبية»، موضحا أن العديد من السفن العسكرية وسفنا تابعة لمنظمات غير حكومية وسفينة تجارية ترفع علم سنغافورة شاركت في هذه العمليات.

وردا على سؤال لفرانس برس، أوضح خفر السواحل أن ألف شخص آخرين أنقذوا الخميس ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة آلاف في يومين.

ومنذ بداية العام، شهدت إيطاليا وصول أكثر من 65 ألف مهاجر بزيادة نسبتها 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، بحسب وزارة الداخلية.