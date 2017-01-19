أسواق الغاز العالمية تواجه تقلبات مع تراجع الاستثمارات

الدوحة (رويترز)

قال أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، إن تقلبات أسواق الغاز العالمية ستزداد حدة في الأعوام المقبلة إذا واصلت بيئة الأسعار المنخفضة عرقلة الاستثمارات في مشروعات جديدة.

وانخفضت الأسعار الآسيوية الفورية للغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع عن أعلى مستوياتها في عامين مع استئناف تشغيل مصانع في أنجولا وأستراليا ما عزز الإمدادات في سوق ضعيفة تضررت من الانقطاعات وارتفاع الطلب الموسمي.

وقال تجار، إن السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال تسليم فبراير إلى شمال آسيا انخفض إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يقل عن مستوى الأسبوع الماضي بواقع 25 سنتاً.

وقال سيد محمد حسيني عادلي أمين عام المنتدى لـ«رويترز»، خلال مقابلة في مقر المنتدى بالدوحة: «إذا استمر (تراجع الاستثمارات) على هذا المنوال، فسوف نواجه بعد 5 أعوام وضعاً صعباً للغاية فيما يتعلق بتأمين الإمداد».