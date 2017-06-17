وفاة هلموت كول مهندس توحيد ألمانيا

برلين (وكالات)

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أن المستشار الألماني الأسبق هلموت كول مهندس إعادة توحيد ألمانيا توفي أمس عن عمر يناهز 87 عاماً. وذكرت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أن كول توفي في منزله بلودفيجسهافن في غرب ألمانيا.

وكتب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي له كول على تويتر «نحن في حداد» مع صورة للمستشار السابق.

وشغل كول منصب المستشارية من عام 1982 وحتى عام 1998 وكان القوة الدافعة وراء دخول عملة اليورو وإقناع الألمان المتشككين بأن يتخلوا عن عملتهم المارك التي كانوا يعتزون بها.

وكان شخصية نافذة أقام علاقات وثيقة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران سعيا للتكامل الأوروبي. وفي عام 2008 سقط على الأرض وأصيب إصابة بالغة أقعدته على كرسي متحرك.

وفي الداخل يحتفي الألمان بكول باعتباره مهندس إعادة توحيد شطري ألمانيا وهو الأمر الذي تحقق بعد انهيار جدار برلين عام 1989 رغم مقاومة شركاء مثل رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر والزعيم الروسي ميخائيل جورباتشوف.

وبعد فترة قصيرة من مغادرة كول منصبه تلوثت سمعته بسبب فضيحة فساد في حزبه الذي ينتمي لتيار يمين الوسط والذي تقوده الآن المستشارة أنجيلا ميركل. ويعتبر كول الأب الروحي لميركل في بدايات مسيرتها المهنية وعينها في أول منصب وزاري شغلته. واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن كول كان «جوهر أوروبا». وكتب على تويتر أن «وفاة هلموت كول تؤلمني كثيرا.. انه صديقي وجوهر أوروبا في ذاتها. سنفتقده كثيرا».