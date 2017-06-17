عقوبات أميركية جديدة على روسيا تغضب أوروبا

برلين (أ ف ب)

دانت ألمانيا أمس، إدراج فقرة تشمل المشروع الروسي لخط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا «نورد ستريم 2» في عقوبات جديدة على موسكو أقرها مجلس الشيوخ الأميركي معتبرة أنها تمس مصالحها الاقتصادية. وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنه «من الغريب أن يستهدف نص يهدف إلى معاقبة روسيا بشأن (التدخل المفترض في الانتخابات الأميركية)، الاقتصاد الأوروبي». وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي بشبه إجماع الخميس عقوبات جديدة ضد روسيا في نص يفترض أن يعرض على مجلس النواب ويمكن أن يعطله الرئيس دونالد ترامب الذي يشتبه برلمانيون في فريقه أنه يريد بدء انفراج مع موسكو.

ويهدد النص في الإجراءات التي ينص عليها الشركات الأوروبية المشاركة في المشاريع الروسية للتصدير مثل «نورد ستريم 2» الذي يفترض أن يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.