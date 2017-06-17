ترامب يلغي الاتفاق مع كوبا ويندد بوحشية نظام كاسترو

واشنطن (وكالات)

أعلن ترامب أمس إلغاء الاتفاق الذي وقعته واشنطن وهافانا نهاية 2014 بمفعول فوري، مندداً من ميامي بالطابع «الوحشي» لنظام كاسترو. وندد في خطاب بالاتفاق الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما قائلاً إنه «لا يساعد الكوبيين بل يعزز النظام».

وقال «بمفعول فوري ألغي الاتفاق غير المنصف تماماً، والذي وقعته الإدارة السابقة مع كوبا»، واعداً بـ «اتفاق أفضل» بالنسبة إلى الكوبيين والولايات المتحدة.

وأضاف «الآن وقد أصبحت رئيساً، فإن أميركا ستندد بجرائم نظام كاسترو»، لافتاً إلى معاناة الكوبيين «لنحو ستة عقود»، وتابع «نعلم ما يحصل ونتذكر ما حصل».

وطالب أيضاً بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في الجزيرة الشيوعية، وقال «لن نرفع العقوبات عن النظام الكوبي قبل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين».