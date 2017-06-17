30 قتيلًا و70 مفقوداً حصيلة حريق «جرينفل تاور»

لندن (أ ف ب)

أكدت شرطة لندن، أمس، وفاة 30 شخصا على الأقل في حريق برج «جرينفل تاور» السكني، فيما يخشى وفاة عشرات آخرين، في وقت تواصل عناصر الإطفاء البحث عن جثث وسط تصاعد الغضب بشأن استخدام كسوة للجدران الخارجية يعتقد أنها تسببت في الانتشار السريع لألسنة اللهب.

وقال قائد الشرطة ستيوارت كوندي أمام البرج المتفحم «نعرف أن 30 شخصا على الأقل توفوا نتيجة هذا الحريق.. أعتقد أن العدد سيزداد». وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن «الحريق بدأ بشكل متعمد».

وأوضح أن عناصر الإطفاء نجحوا أخيرا في إخماد الحريق بشكل كامل، بعد يومين على اندلاعه ليلة الثلاثاء الأربعاء في المبنى المكون من 24 طابقا في حي تقطنه شريحة من الطبقة العاملة محاط بحيي كنسينجتون وتشيلسي الميسورين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين. ولكن لم يتضح بعد إن كانت الجثث التي تم العثور عليها حتى الآن هي لبعض من هؤلاء. وحذرت الشرطة من أنه قد يكون من المستحيل التعرف على بعض الضحايا.