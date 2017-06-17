300 ألف مصلٍّ بالمسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس



تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017 علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) استشهد ثلاثة فلسطينيين في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة أمس، برصاص قوات الاحتلال بزعم طعن شرطية إسرائيلية، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الشرطية أصيبت بجروح بالغة جراء الهجوم. وقالت وكالة معا الفلسطينية، إن الاحتلال أغلق باب العامود واستنفر قواته في شارع الواد داخل البلدة القديمة بعد عملية إطلاق النار. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت نيران كثيفة باتجاه شابين بالقرب من «مغارة سليمان»، كما أطلقت النار باتجاه ثالث عند مدخل درجات باب العمود بالمدينة. وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أطلق نيرانها بصورة عشوائية في المكان، علما أنه كان يكتظ بالمارة خاصة وأن ذلك تزامن مع آذان المغرب «موعد الإفطار». وأضاف الشهود أن شابين أصيبا بشظايا الرصاص ونقلا للعلاج. في غضون ذلك، أدى مئات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس. ... المزيد