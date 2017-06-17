استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
استشهد ثلاثة فلسطينيين في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة أمس، برصاص قوات الاحتلال بزعم طعن شرطية إسرائيلية، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الشرطية أصيبت بجروح بالغة جراء الهجوم.
وقالت وكالة معا الفلسطينية، إن الاحتلال أغلق باب العامود واستنفر قواته في شارع الواد داخل البلدة القديمة بعد عملية إطلاق النار.
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وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أطلق نيرانها بصورة عشوائية في المكان، علما أنه كان يكتظ بالمارة خاصة وأن ذلك تزامن مع آذان المغرب «موعد الإفطار». وأضاف الشهود أن شابين أصيبا بشظايا الرصاص ونقلا للعلاج.
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