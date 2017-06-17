القوات المسلحة تقتل 3 إرهابيين في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أمس، أن الجيش تمكن من قتل ثلاثة عناصر «تكفيرية» والقبض على آخر في إطار عملياته الأمنية بمحافظة سيناء.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه العمليات تأتي في إطار عمل قوات إنفاذ القانون التي تلاحق العناصر التكفيرية في المحافظة موضحة أنها أسفرت عن تدمير دراجتين ناريتين تستخدمهما تلك العناصر.

وأفادت بان قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها لتمشيط ومداهمة باقي البؤر الإرهابية لاقتلاع جذور الإرهاب بسيناء.

وذكر شهود عيان أن ملثمين مسلحين اقتحموا مخبزاً في قلب العريش بشمال سيناء واغتالوا صاحب المخبز رمياً بالرصاص أمام زوجته وأولاده في الساعة العاشرة من مساء امس الأول. وصرح اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء بأن مسلحين يعتقد أنهم من الجماعات المسلحة التكفيرية قاموا باقتحام المخبز واغتيال صاحبه ويدعى أيمن زكى سند «45 عاماً» بعدة رصاصات، وقد تمكن المسلحون من الفرار في اتجاه الطريق الصحراوي جنوب العريش.