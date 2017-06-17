مقتل راعية أغنام بانفجار لغم في تونس

تونس (وكالات)

قتلت راعية أغنام أمس، في انفجار لغم زرعه إرهابيون بجبل السلوم من ولاية القصرين في وسط غرب تونس والواقعة على الحدود مع الجزائر.

وقال مسؤول أمني أن «راعية أغنام في الخمسينات من العمر توغّلت نحو كيلومتر واحد بمنطقة عسكرية مغلقة بجبل السلوم فانفجر عليها لغم زرعه إرهابيون». «خلّف الانفجار نزيفاً حاداً للسيدة التي توفيت متأثرة بالإصابة» وفق مسؤول طبي بمستشفى القصرين.

وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين امس، إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل منذ أشهر إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي، حسبما أعلن وزير التشغيل عماد الحمامي.

ووقّع الاتفاقَ الحمّامي والطبوبي في حين فوّض المعتصمون والد رفيقهم أنور السكرافي (21 عاماً) الذي قُتِل يوم مايو 2017 خلال مواجهات بين المعتصمين وقوات الدرك، التوقيع باسمهم.