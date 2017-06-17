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دانت الهجوم على مطعم وفندق في مقديشو

الإمارات: نقف مع الصومال في مواجهة الإرهاب
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تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً ومطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل نحو 19 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، عن إدانة الدولة واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوف الإمارات وتضامنها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار. وعبرت عن تعازيها لحكومة وشعب الصومال وأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي قامت به حركة الشباب الصومالية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بمطعم وفندق بوسط العاصمة مقديشو.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الإرهاب الذي لم يتعظ بحرمات هذا الشهر الفضيل.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجامعة العربية تساند بكل قوة الحرب الشاملة ضد الإرهاب التي أعلنها الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ولن تدخر جهداً في الوقوف بكل قوة إلى جانب الصومال في جهوده نحو إعادة بناء جيشه ومؤسساته. ... المزيد
     
 