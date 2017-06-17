حركات بهلوانية على ارتفاع 90 متراً فوق شلالات نياجارا

نياجارا فولز، الولايات المتحدة (أ ف ب)

تدلت المغامرة الأميركية اريندرا واليندا، بحبل ربط إلى أسنانها من مروحية فوق مياه شلالات نياجارا، على ارتفاع 90 متراً أمس الأول، مؤدية حركات بهلوانية. وقالت وسائل إعلام أميركية: إنها سجلت رقماً قياسياً محطمة بذلك رقم زوجها نيك واليندا، الذي تدلى من أسنانه من ارتفاع 76 متراً في ولاية ميزوري.

وقد ارتدت اريندرا، وهي أم لثلاثة أطفال، بزة سوداء وتدلت من المروحية في طوق أدت بداخله حركات بهلوانية. واستمر عرض واليندا فوق مياه الشلالات حوالى ثماني دقائق. وقد بقيت على مرحلتين معلقة لمدة عشر ثوانٍ في كل مرة من أسنانها فوق المياه على ارتفاع 90 متراً. وأتى عرضها في الذكرى الخامسة لعبور زوجها على حبل مشدود شلالات نياجارا الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وروت اريندرا لدى نزولها إلى الأرض أنها لم تسمع شيئاً لأنها اختارت أن تستمع إلى الموسيقى خلال عرضها.

ونقلت وسائل إعلام أميركية محلية عنها قولها «تصرفت كما لو أني أتدرب في حديقتي، وشعرت بارتياح، بحيث تدليت مرة ثانية وأنا معلقة بأسناني».

وقد حطم زوجها نيك واليندا، الذي ينتمي كما زوجته إلى عائلة بهلوانيين وفناني سيرك، أرقاماً قياسية عالمية عدة، لا سيما عام 2014 عندما مشى على كابل فولاذي بين ناطحتي سحاب في شيكاغو على ارتفاع 180 متراً، وكان أول من عبر الأخدود الكبير «جراند كانيون»، على حبل مشدود عام 2013.