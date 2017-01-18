آلية تنفيذ استراتيجية سوق أبوظبي تتضمن 6 مسارات

أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الإدارة العليا لسوق أبوظبي للأوراق المالية بموظفيه، اطلع راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق الموظفين على الخطوات العملية المخطط لها لتنفيذ استراتيجية السوق، والتي تشمل 6 مسارات عمل تستهدف مواصلة تطوير البنية التحتية التشغيلية للسوق وضمان التطبيق الفعال للاستراتيجية، التي جرى وضعها استناداً إلى خطة أبوظبي ورؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوات خلال ملتقى الإدارة العليا بالموظفين، الذي نظم أمس وقدم خلاله الرئيس التنفيذي عرضاً مختصراً لاستراتيجية الجهة تلاه مناقشة معمقة لآلية تنفيذ الاستراتيجية وعلى نحو يساهم في تطبيقها بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.
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ويتضمن المسار الخاص بتعزيز المكانة المتميزة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة إطلاق برامج توعوية حول الأدوات الاستثمارية، وتقديم معايير متكاملة لجمهور المتعاملين، بالإضافة إلى إطلاق منصات جديدة لهذه المنتجات.
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وقال البلوشي، إن السوق يسعى خلال الفترة القادمة نحو تطوير وسائل لزيادة الأسهم الحرة القابلة للتداول بما ينسجم مع رؤية الأمارة وجهودها في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ أيضاً على تطوير استراتيجية لإدارة المواهب، وذلك من خلال تأسيس قنوات عمل لجذب المواهب الإماراتية المطلوبة، بالإضافة إلى وضع مخطط تطويري للموظفين، لتمكينهم وتحسن الأداء وخلق بيئة عمل إيجابية.
ومن أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة.