آلية تنفيذ استراتيجية سوق أبوظبي تتضمن 6 مسارات

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الإدارة العليا لسوق أبوظبي للأوراق المالية بموظفيه، اطلع راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق الموظفين على الخطوات العملية المخطط لها لتنفيذ استراتيجية السوق، والتي تشمل 6 مسارات عمل تستهدف مواصلة تطوير البنية التحتية التشغيلية للسوق وضمان التطبيق الفعال للاستراتيجية، التي جرى وضعها استناداً إلى خطة أبوظبي ورؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوات خلال ملتقى الإدارة العليا بالموظفين، الذي نظم أمس وقدم خلاله الرئيس التنفيذي عرضاً مختصراً لاستراتيجية الجهة تلاه مناقشة معمقة لآلية تنفيذ الاستراتيجية وعلى نحو يساهم في تطبيقها بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

وقال البلوشي، إن الاستراتيجية تعد بمثابة خريطة طريق لمسيرة عمل السوق للفترة القادمة لتحقيق العديد من الأهداف التي تضمن تحول السوق إلى العالمية، وذلك من خلال الاعتماد على أسس ومرتكزات واضحة تساهم في بلوغ الهدف، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة للاستمرار في تطوير الهيكل التنظيمي للسوق، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكفاءات البشرية المواطنة، وخلق المزيد من المنتجات المالية للمستثمرين والشركات على حد سواء، وكذلك تطوير سوق السندات وترسيخ علاقات التعاون مع الشركاء ومواصلة الجهود الخاصة بتعزيز مكانة السوق.

ويتضمن المسار الخاص بتعزيز المكانة المتميزة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة إطلاق برامج توعوية حول الأدوات الاستثمارية، وتقديم معايير متكاملة لجمهور المتعاملين، بالإضافة إلى إطلاق منصات جديدة لهذه المنتجات.

كما وجرى خلال الملتقى الإعلان عن مدراء المشاريع المسؤولين عن تنفيذ ومتابعة مشاريع الخطة الاستراتيجية وتكوين فرق العمل لكل مشروع. وسوف يتم التنسيق مع مديري المشاريع لعقد جلسات لكل مشروع من خلاله سيتم تحديد المكونات التفصيلية لكل مشروع.

وقال البلوشي، إن السوق يسعى خلال الفترة القادمة نحو تطوير وسائل لزيادة الأسهم الحرة القابلة للتداول بما ينسجم مع رؤية الأمارة وجهودها في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ أيضاً على تطوير استراتيجية لإدارة المواهب، وذلك من خلال تأسيس قنوات عمل لجذب المواهب الإماراتية المطلوبة، بالإضافة إلى وضع مخطط تطويري للموظفين، لتمكينهم وتحسن الأداء وخلق بيئة عمل إيجابية.

ومن أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة.