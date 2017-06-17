تجويع ممنهج برمضان للمختطفين في سجون الميليشيات

صنعاء (وكالات)
أكدت أمهات المختطفين اليمنيين، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تتعمد ممارسة سياسة التجويع الممنهجة بحق المختطفين والمخفيين قسراً حتى مع شهر رمضان، ما زاد من تفاقم حالتهم الصحية داخل السجون.
وأطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء استغاثة إلى رئاسة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 35 المنعقدة حالياً في جنيف، لإنقاذ أبنائهن من الموت في سجون الميليشيات، والعمل بكل الوسائل الحقوقية والقانونية والإنسانية لإطلاق سراحهم.
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وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية لأمهات المختطفين «إن الحوثيين يمنعونهن من زيارة أبنائهن منذ أكثر من شهر، ويمنعون إدخال الطعام والشراب لهم رغم أن جميع المختطفين صائمون».
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كما انتقدت عجز هذه المنظمات حتى عن زيارة بعض السجون ليروا بأعينهم الحالة اللاإنسانية التي وصل إليها المختطفون، واكتفائها بالرصد والتوثيق الهزيل ودور الوسيط الضعيف دون وضع آلية عملية للضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة لإطلاق سراح المختطفين.