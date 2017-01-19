«تبريد» تستحوذ على محطة في «إنترناشيونال كابيتال تريدنج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) «تبريد»، شركة تبريد المناطق الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج «آي سي تي»، ليصبح بذلك عدد محطاتها 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وإضافة أكثر من 11,500 طن تبريد إلى توصيلاتها الحالية.

وتوفر هذه المحطة خدمات التبريد لأبراج «نيشن تاورز»، إحدى أبرز المعالم الواقعة على كورنيش أبوظبي، والخاصة بشركة «آي سي تي». ستُمتلك محطة تبريد المناطق من قبل شركة برايم لتبريد المناطق (ذ.م.م.) «برايم»، وهي كيان تأسس لأغراض خاصة من قبل شركة «تبريد» وشركة «آي سي تي» كمشروع مشترك للاستحواذ على هذه المحطة.

وستمتلك شركة «تبريد» حصة بشركة «برايم» نسبتها 75%، في حين ستكون نسبة حصة شركة «آي سي تي» 25%. وقد قام بنك الخليج الأول بتمويل عملية الاستحواذ من خلال قرض تمويل مشروع، بقيمة 80 مليون درهم لمدة 15 سنة.

وتعليقاً على ذلك، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يوسع هذا الاستحواذ حضورنا في إمارة أبوظبي من خلال توفير خدمات التبريد لأحد أبرز العقارات الواقعة على كورنيش أبوظبي، فضلًا عن زيادة عدد محطاتنا في مختلف دول مجلس التعاون إلى 71 محطة، كما يؤكد التزامنا بدعم وتلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية لمشاريع واسعة النطاق».

وبدوره، قال حمد عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي تي»: «تتمتع شركة تبريد بسجل حافل من خدمات التبريد عالية الجودة التي توفرها لعملائها، وشركائها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».