روسيا تواجه نيوزيلندا في افتتاح كأس القارات

سوتشي (أ ف ب)

تنطلق كأس القارات اليوم، عندما تتواجه روسيا المضيفة مع نيوزيلندا في سان بطرسبورج، وسط مخاوف من تكرار أعمال الشغب التي رافقت كأس أوروبا الصيف الماضي في فرنسا.

وقبل عام على استضافتها لكأس العالم، تأمل روسيا في ألا تواجه المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، التي تجمع أبطال القارات وبطل العالم إضافة إلى البلد المضيف، مشاكل مرتبطة بعنف الجمهور والعنصرية.

وتعتبر البطولة، التي تقام بين 17 يونيو والثاني من يوليو، بمثابة «بروفة» بالنسبة للبلد المضيف من أجل الوقف على استعداداته للحدث الأهم، أي كأس العالم.

وأكد فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الحالي ووزير الرياضة الروسي السابق، أن «روسيا بلد آمن تماماً، وأنا متأكد من أن جمهورنا الكروي سيتصرف بشكل ملائم»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة «تاس».