  • السبت 22 رمضان 1438هـ - 17 يونيو 2017م

مخاوف أمنية قبل انطلاق البطولة اليوم

روسيا تواجه نيوزيلندا في افتتاح كأس القارات
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 17 يونيو 2017

سوتشي (أ ف ب)

تنطلق كأس القارات اليوم، عندما تتواجه روسيا المضيفة مع نيوزيلندا في سان بطرسبورج، وسط مخاوف من تكرار أعمال الشغب التي رافقت كأس أوروبا الصيف الماضي في فرنسا.

وقبل عام على استضافتها لكأس العالم، تأمل روسيا في ألا تواجه المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، التي تجمع أبطال القارات وبطل العالم إضافة إلى البلد المضيف، مشاكل مرتبطة بعنف الجمهور والعنصرية.

وتعتبر البطولة، التي تقام بين 17 يونيو والثاني من يوليو، بمثابة «بروفة» بالنسبة للبلد المضيف من أجل الوقف على استعداداته للحدث الأهم، أي كأس العالم.

وأكد فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الحالي ووزير الرياضة الروسي السابق، أن «روسيا بلد آمن تماماً، وأنا متأكد من أن جمهورنا الكروي سيتصرف بشكل ملائم»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة «تاس».

وتابع موتكو الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم: «علينا جميعاً، كما الحال بالنسبة إلى الذين سيزوروننا، احترام ثقافة وتقاليد روسيا. بلد آمن ومنفتح». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 