الجزيرة يفاوض «البرازيلي الجديد» وغموض موقف رشيدوف

مصطفى الديب (أبوظبي)

تفاعلاً مع جماهير «فخر أبوظبي»، ينظم نادي الجزيرة فعالية «صورة مع الدرع» في خيمة «السرايا» على كورنيش أبوظبي مساء الغد، وسوف يكون عشاق النادي على موعد مع التقاط الصور التذكارية مع درع دوري الخليج العربي، الذي سوف يكون متاحاً للجميع.

وكان النادي قد نظم فعالية مشابهة عقب الفوز بالبطولة مباشرة، وحرص على التقاط الجماهير للصور التذكارية مع الدرع واللاعبين في قلب ملعب محمد بن زايد معقل النادي.

على جانب آخر، لم تتضح الصورة بعد بشأن المفاوضات مع الأوزبكي رشيدوف، الذي دخل النادي في مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل، ومن المقرر أن يحل رشيدوف في حال نجاح المفاوضات معه بدلاً من البرازيلي ليوناردو، الذي أصبح رحيله شبه مؤكد، رغم أن اللاعب لعب دوراً بارزاً في حسم اللقب عقب الانضمام للنادي في شهر يناير الماضي قادماً من نادي تشونبوك الكوري الجنوبي بطل آسيا.

ولم يكن رشيدوف هو الوحيد الذي دخلت معه إدارة الجزيرة في مفاوضات لضمه بدلاً من ليوناردو، حيث إن هناك مفاوضات مع لاعب برازيلي ثانٍ، ربما يكون هو الخيار الأول حال فشل المفاوضات مع رشيدوف.

وكانت إدارة الجزيرة قد قررت الاستغناء عن كل من البرازيلي ألميدا، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم والكوري الجنوبي بارك يونج لاعب وسط الفريق رغم أن الأخير قدم موسماً رائعاً بجوار محمد جمال لاعب وسط الفريق، وتعاقد الجزيرة مع لاسانا ديارا لاعب ريال مدريد السابق ليحل بدلاً من بارك في مركز وسط الملعب المدافع.

في شأن آخر، من المقرر أن يتجمع لاعبو الجزيرة يوم الرابع عشر من الشهر المقبل، استعداداً لبداية الموسم وسوف تتواصل الفحوص الطبية واختبارات اللياقة البدنية لمدة ثلاثة أيام، على أن يغادر الفريق العاصمة أبوظبي، متوجهاً إلى هولندا لانطلاقة المعسكر الخارجي الذي سوف يقام على فترتين.

وكان الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات قد رفض المشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين، وذلك بسبب تضارب موعدها مع الفترة الإعدادية للموسم الجديد.