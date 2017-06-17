الجزيرة يفاوض «البرازيلي الجديد» وغموض موقف رشيدوف

مصطفى الديب (أبوظبي)
تفاعلاً مع جماهير «فخر أبوظبي»، ينظم نادي الجزيرة فعالية «صورة مع الدرع» في خيمة «السرايا» على كورنيش أبوظبي مساء الغد، وسوف يكون عشاق النادي على موعد مع التقاط الصور التذكارية مع درع دوري الخليج العربي، الذي سوف يكون متاحاً للجميع.
وكان النادي قد نظم فعالية مشابهة عقب الفوز بالبطولة مباشرة، وحرص على التقاط الجماهير للصور التذكارية مع الدرع واللاعبين في قلب ملعب محمد بن زايد معقل النادي.
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ولم يكن رشيدوف هو الوحيد الذي دخلت معه إدارة الجزيرة في مفاوضات لضمه بدلاً من ليوناردو، حيث إن هناك مفاوضات مع لاعب برازيلي ثانٍ، ربما يكون هو الخيار الأول حال فشل المفاوضات مع رشيدوف.
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في شأن آخر، من المقرر أن يتجمع لاعبو الجزيرة يوم الرابع عشر من الشهر المقبل، استعداداً لبداية الموسم وسوف تتواصل الفحوص الطبية واختبارات اللياقة البدنية لمدة ثلاثة أيام، على أن يغادر الفريق العاصمة أبوظبي، متوجهاً إلى هولندا لانطلاقة المعسكر الخارجي الذي سوف يقام على فترتين.
وكان الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات قد رفض المشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين، وذلك بسبب تضارب موعدها مع الفترة الإعدادية للموسم الجديد.